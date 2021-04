– Vi er berre halvvegs. Men vi er i ein kjempegod situasjon og vanlegvis vore gode borte, sa Solskjær i eit intervju med TV2 etter kampen.

Édison Cavani er mannen som sørga for at United sitt semifinale-spøkelse under nordmannen si leiinga kan gå mot slutten.

Før møte mot Roma i kveld har nemleg Manchester United røke ut av i alt fire semifinalar med Solskjær som manager.

Med 6–2 sigeren over Roma har raudtrøyene derimot skaffa seg eit svært godt utgangspunkt før returoppgjeret i Italia og Ole Gunnar Solskjær kan nå sin første finale som United-manager.

– Rota ikkje vekk dette

Etter ein mareritt-start i første omgang, der United låg under 2-1, tok det tre minutt ut i andre omgang, før Cavani utlikna til 2–2 med eit stjernetreff rett i krysset frå 12 meter.

Same mann sørga for å snu kampen etter 64 minutt. Han tuppa inn ein retur frå tre meters hald og dermed leia United 3–2.

FESTKVELD: United knuste Roma i den første semifinalen i Europaligaen. Foto: Paul Ellis / AFP

Cavani er også mannen som sørgar for at United får eit omstridt straffespark. Han blir feia av bana og dommaren peikar på straffemerket. VAR sjekkar situasjonen på ny og dommaren si avgjersle blir ståande.

Bruno Fernandes limar ballen opp til venstre og kan notere si andre scoring for kvelden.

– Vi starta bra i 1. omgang, men så slapp vi inn to. I 2. omgang gjorde vi det som vi kan best. Eg følte at vi var sterke, sa Fernandes til Sky Sports.

Og då blir resten av kampen ein fest for United. Paul Pogba sørgar for 5–2 etter å ha styrt ei heading inn frå femmeteren. Fire minutt før full tid legg Mason Greenwood på til 6–2.

Det fekk TV2-ekspert Erik Huseklepp til å konkludere med at laget så godt som er klar for finalen i Europaligaen.

– Dei rota ikkje vekk dette. Det ser eg på som umogeleg.

– Første omgang var ikkje så stort. I andre omgang enorm klasseforskjell, la han til i TV2-studioet etter kampen.

Solskjær vedgår at det vart ein alvorsprat i garderoben i pausen.

– Må sei ifrå. Springe meir og jakte meir, få tak i ballen i betre posisjon. Returløpa er litt sånn at vi berre må. Gitt klar beskjed om at vi er betre når vi spring litt raskare, sa nordmannen til TV2.

Roma med skremmeskot

Raudtrøyene fekk ein draumestart på eige gras. Édinson Cavani får ballen på 16-meterstreken etter ni minutt og flikkar den gjennom mot Bruno Fernandes. Han er iskald og chippar den over Pau López.

Fire minutt seinare slår derimot gjestane frå den italienske hovudstaden tilbake, då ein omdiskutert situasjon oppstår. Paul Pogba og Rick Karsdorp sklir for å nå ballen som deretter sprett opp i armane på franskmannen.

Etter å konferert med linjedommaren peikar dommaren mot straffesparkmerket. Lorenzo Pellegrini set ballen høgt oppe til venstre og det står 1–1 før kvarteret er spelt.

SENTRAL: Lorenzo Pellegrini scora først på straffe og var i sentral i det andre målet for Roma. Foto: Filippo Monteforte / AFP

Og det skulle bli ein fartsfylt første omgang. Dryge halvtimen ut i kampen er det Edin Dzeko som står klar framfor mål og sender pasningen frå Pellegrini rett i United-målet.

Gjestane kunne dermed gå i garderoben med 2–1. Solskjær meiner likevel at laget leverte ein god første omgang.

– Første målet er jo veldig bra. Så er det to juniorfeil. Vi kan ikkje gi bort to slike mål i semifinalen i Europaligaen, fortalde han til TV2 sin reportar på Old Trafford.

Tre byter på 40 minutt

Førsteellevaren til Roma skulle derimot få hard medfart. Heile tre spelarar måtte ut med skade i den første omgangen.

Jordan Veretout måtte forlate bana etter ein strekk alt etter fem minutt. Etter 28 minutt er det målvakt Rau Lópes som mot sin vilje blir sendt til behandling etter ein skulderskade som oppstod då han slengde seg etter ein susar frå Pogba.

Knappe ti minutt seinare var også kampen over for Leonardo Spinazzola.