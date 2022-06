Ukrainsk profil mistet bestemoren etter russiske angrep – flyktet landet med ettåring

– Jeg våknet opp den 24. februar og leste nyhetene om at nesten hele Ukraina var under bombeangrep fra Russland. Vi pakket alle sakene våre og forsøkte å rømme raskt fra Sumy siden det er så nære den russiske grensen, sier Bislett Games-aktuelle Olha Ljakhova to dager før hun skal i aksjon i Oslo.

De siste månedene har vært fulle av kontraster.

Hun var sammen med ektemannen, datteren på ett år, moren og broren i Sumy-regionen da krigen brøt ut. Der ladet hun opp til innendørsmesterskapet i Ukraina. Men så ble idretten uviktig.

BLÅTT OG GULT: Olha Ljakhova stilte til pressekonferanse med hårbånd i det ukrainske flaggets farger. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det var daglige flyalarmer i byen min. Vi gjemte oss i bomberommene hver dag. Vi tenkte ikke på konkurranse, vi tenkte kun på å være i live, sier Ljakhova.

Da krigen gikk inn i sin fjerde uke i Ukraina, flyktet hun sammen med sin ett år gamle datter Nikol og familien til Warszawa i Polen. De oppholdt seg i tre uker i den polske hovedstaden før hun fikk hjelp av Nike til å dra til Portugal for å restarte treningen.

Nå har hun base i Bern i Sveits med den nærmeste familien.

Mistet bestemoren i russiske angrep

Faren er fortsatt igjen i Ukraina. Han er en del av landets svar på Heimevernet og står klar til å forsvare hjembyen Krementsjuk, sørøst for Kyiv.

Det var her hun oppholdt seg de første ukene av krigen. Ljakhova la puter og tepper i badekaret, slik at familien kunne gjemme seg mens de ventet på at flyalarmen skulle slutte å ule. Hun sier samtlige var preget. Inkludert hennes ett år gammel datter, som hun kunne merke var mer nervøs enn vanlig.

SØKTE TILFLUKT: Olha Ljakhova og datteren gjemte seg i badekaret, i kjelleren og i korridorene da sirenene ulte i hjembyen Krementsjuk. Foto: Instagram/@lyakhova.olga.800

De slapp unna angrepene fra russiske styrker. Men bestemoren, som bodde i fødebyen Rubizjne, var blant de som mistet livet.

– Vi prøvde mange ganger å flytte henne til oss, men hun ville ikke. Før krigen ble hun så syk at hun ikke lenger kunne gå, så en nabo hjalp henne. De ti første dagene av krigen hørte vi ingenting fra henne, men så ringte naboen og fortalte oss at hun var gått bort, forteller Ljakhova til NRK.

Byens kommunikasjonsnettverk ble avskåret 9. mars, så Ljakhova forteller at de ikke vet hvordan eller nøyaktig når det skjedde. Den 17. mars la hun ut et innlegg på Instagram der hun tok farvel med bestemoren:

«Det verste er at vi ikke kan nå henne, begrave henne på vanlig, menneskelig vis. Alle tjenestene har forlatt byen og likene ligger strødd på bakken. Ingen begraver noen ... Og min kjære bestemor er alene, helt alene ... I en kald leilighet uten vinduer ... Uten elektrisitet, vann eller varme ... Tilgi meg for alt».

Før Bislett Games utdyper hun meldingen overfor NRK:

– Begravelsesbyråene funker ikke og det er umulig å begrave mennesker. Bestemoren min lå åtte dager alene i leiligheten. Det var så kaldt der fordi de ikke hadde strøm eller vann. Vi vet ikke hvordan hun døde, det eneste vi vet er at en bombe knuste vinduet hennes. Kanskje hun frøs, kanskje hun sultet, vi vet ikke, sier hun preget.

PÅ PLASS I OSLO: Hedda Hynne (f.v.), Karoline Bjerkeli Grøvdal, Olha Ljakhova og Keely Hodgkinson stilte tirsdag til pressekonferanse. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Etter åtte dager skal naboene ha begravet bestemoren ifølge Ljakhova.

Løper for EM

Ljakhova løper 800 meter mot blant andre Hedda Hynne og OL-sølvvinner Keely Hodgkinson under torsdagens Bislett Games.

Bislett Games 2022 Ekspandér faktaboks Nasjonale øvelser: 17.25 400 meter hekk

17.38 4x100 meter menn

17.50 4x100 meter kvinner

18.00 1500 meter menn

18.10 1500 meter kvinner

18.45 200 meter menn

18.56 200 meter kvinner

19.06 100 meter menn

19.16 100 meter kvinner

19.26 100 meter menn Internasjonale øvelser: 18.51 Slegge menn

19.53 Race to Zero 100 meter para menn Diamond League: 17.31 Kule kvinner

18.45 Stav

20.04 400 meter hekk kvinner

20.14 500 meter menn

20.15 Lengde menn

20.19 5000 meter kvinner

20.39 100 meter menn

20.44 200 meter kvinner

20.48 Diskos kvinner

20.49 5000 meter menn

21.13 110 meter hekk

21.25 800 meter kvinner

21.38 400 meter hekk menn

21.50 Drømmemila menn

22.07 4x400 meter kvinner

Ukraineren har en personlig rekord på 1.58,64 minutter satt i 2015. Hennes bestenotering fra i år er 2.01,58 og målet for Oslo-stevnet er å komme seg under to blank. Hun forteller at hun er ekstra motivert.

– Jeg løper for landet mitt, for familien min og hele Ukraina, sier Ljakhova.

Ukraineren sier at hun har klart å fokusere på idretten tross krigen fordi det er jobben hennes.

– Jeg elsker friidrett og det er den første sesongen etter fødselen, så jeg har selvfølgelig høye mål for sesongen. Det er VM og hovedmålet mitt er å ta EM-gull. Jeg vil jobbe hardt og gjøre mitt beste i denne konkurransen (Bislett) og i fremtiden, sier ukraineren.

Friidrett på NRK Ekspandér faktaboks Dette kan du sjå av friidrett på NRK i 2022: 16. juni: Diamond League i Oslo

18. juni: Diamond League i Paris

24–26. juni: NM i Stjørdal

30. juni: Diamond League i Stockholm

15.–24. juli: VM i Eugene

6. august: Diamond League i Chórzow

10. august: Diamond League i Monaco

15–21. august: EM i München

26. august: Diamond League i Lausanne

2. september: Diamond League i Brussel

7–8. september: Diamond League-finalen i Zürich

9. oktober: NM terrengløp, lang løype i Bergen



Ljahova løp inn til bronsemedalje på 800 meter i Berlin-EM i 2018, samt at hun har sølvmedalje på 4x400 meter stafett fra EM i Zürich i 2016. Hun har også én bronsemedalje fra de samme øvelsene i innendørs-EM.