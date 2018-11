Uenige om den nye sprintkometen: – Tull å utelukke henne

De norske sprintkvinnene fikk en skuffende start på verdenscupsesongen i Ruka. Maiken Caspersen Falla var den eneste som gikk videre fra kvartfinale og endte til slutt på fjerdeplass.

Samtidig lekte juniorjenta Kristine Stavås Skistad med konkurrentene i norgescupen på Gålå. 19-åringen som kun ble slått av nettopp Falla i den nasjonale langrennsåpninga på Beitostølen forrige helg, var helt utilnærmelig.

– Jeg har egentlig følt meg daff hele dagen, så det var overraskende at det gikk såpass bra i finalen. Det er utrolig deilig, det er uvirkelig, sier Skistad til NRK.

– Hva er det du skal gå nå etter dette?

– Jeg håper først og fremst og få gå verdenscup på Lillehammer, og så tenker vi å ta det derfra, sier hun.

Og hvilke løp Skistad skal gå, begynner å være en utfordring. Planen har vært at hun skulle gå juniorløp.

At hun plutselig ser ut til å allerede være Norges nest beste sprinter på kvinnesiden, kan føre til at ting blir annerledes. I hvert fall litt annerledes.

Får maks én sjanse

Landslagssjef Vidar Løfshus bekrefter overfor NRK at han åpner for at Skistad går verdenscupsprinten på Lillehammer neste fredag.

– Vi gjør løpende vurderinger og diskuterer Lillehammer. Men fram til junior-VM i Lahti er det hovedmålet, og så ser vi nå at hun har et veldig høyt nivå inne allerede, så vi får se, sier Løfshus.

– Kan det bli mer verdenscup før jul?

– Nei, det er først og fremst Lillehammer. Alt annet er uaktuelt, det har vi diskutert ferdig, sier han.

Det får NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland til å reagere.

– Jeg mener det er tull å utelukke at hun skal gå mer verdenscup. Det synes jeg er å bremse utviklingen til en løper som virker å ha en særdeles god utvikling. Gjør hun det bra på Lillehammer, ser jeg ingen grunn til at hun ikke skal fortsette og få flere muligheter på seniornivå, spesielt med tanke på at vi har et litt svekket kvinnelag i sprint, sier Aukland, som mener Skistad kanskje burde vært med i verdenscupen denne helga i Ruka.

VINNERTYPE: Kristine Stavås Skistad vant norgescupsprinten på Gålå foran Amalie Haakonsen Ous og landslagsløperen Kathrine Rolsted Harsem. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Unik

I norsk langrenn er det tradisjon for å dyrke juniorløpere som nettopp juniorer. Det kostet for eksempel Petter Northug en OL-plass i 2006.

Samtidig finnes det også en rekke eksempler på norske juniorer som har fått sjansen på seniornivå. Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Therese Johaug var begge juniorer da de tok henholdsvis bronse og gull individuelt under VM i Sapporo i 2007.

– Dette handler om en filosofi der man skal sørge for langsiktig utvikling, og det er en god tanke. Men av og til får vi opp unike talenter. Skistad har unike egenskaper, og jeg ser ingen grunn til at hun ikke skal slippe til, sier Fredrik Aukland.

Norges beste sprinter, Maiken Caspersen Falla, fikk også rikelig verdenscuperfaring i sine to siste år som junior.

Falla: – Brutalt

– Jeg har trua på at man skal få sjansen, men samtidig må man huske at man er junior også, så det er en balansegang, sier Falla til NRK.

– Tror du at du tapte noe på å gå verdenscup som junior?

– Absolutt ikke.

– Så du skulle ikke ønske at du hadde blitt skjermet mer?

– Nei, men det er brutalt. Man skal være forberedt på det, og det er noe helt annet å gå senior. Men hun får nok gå verdenscup ganske snart, tenker jeg, sier Falla.

Sprinten i Ruka var i klassisk stil. Skistads to sprinter denne sesongen har vært i fristil – som venter både på Lillehammer og i Seefeld.

Får hun gå på Lillehammer, møter hun kanskje den tøffeste sprintløypa i hele verdenscupen.

– På Lillehammer får hun virkelig testet seg. Samtidig vet vi at hun er best i høy fart, hun har en ekstrem maksfart, og sånn sett vil VM-løypene i Seefeld passe henne særdeles bra. Derfor mener jeg det norske landslaget bør satse på henne, sier Fredrik Aukland.

NOE Å TENKE PÅ: Mandag tar landslagssjef Vidar Løfshus og kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen sannsynligvis ut Kristine Stavås Skistad til verdenscupen på Lillehammer. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Løfshus vil ringe Eckhoff

Han mener også skiskytteren Tiril Eckhoff, som ble nummer fire i sprinten på Beitostølen, bør få sjanser i verdenscupen.

– Jeg mener de beste skal få gå enden de er juniorer eller driver med skiskyting. De beste må stå på start. Da må man gå i dialog med utøverne som er aktuelle, sier Aukland, som anbefaler langrennsledelsen og skiskytterledelsen å snakke om hvordan Eckhoff eventuelt kan satse mot to VM i vinter.

På det punktet er det ingen uenighet mellom Aukland og Løfshus.

– Vi har ikke diskuterte det så veldig mye, og jeg har ikke hørt så mye fra henne, men jeg skal love deg at jeg skal ta opp telefonen, og så skal vi få ryddet opp i dette, sier Løfshus til NRK.

– Skal ha de beste i VM

Han var imponert over det Eckhoff leverte både i langrennsåpninga på Beitostølen og i lørdagens skiskytteråpning på Beitostølen.

Derfor holder han døra åpen for at Eckhoff kan bli aktuell for ski-VM i Seefeld.

– Det er klart at hun må ut på internasjonalt nivå før vi eventuelt tar henne ut til VM. Men vi skal ha med de beste til VM, konstaterer Vidar Løfshus.