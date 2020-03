NFF bekrefter: EM utsettes til 2021

Utsettelsen kommer som en følge av den vedvarende spredningen av koronaviruset. Nesten all fotball i Europa er stoppet på grunn av spredningen og nå utsetter UEFA sommerens europamesterskap for å få gjennomført seriespillet i de ulike ligaene i sommermånedene.

Det kommer frem allerede før møtet UEFA-president Aleksander Ceferin skal ha med representanter fra de 55 medlemsforbundene, de europeiske ligaene og spillerforeningen Fifpro tirsdag formiddag.

Norges fotballforbund skriver i en pressemelding og på Twitter at de er blitt informert om beslutningen allerede før møtet.

UEFA har foreløpig ikke bekreftet at EM er utsatt. De skrev i en mail til NRK tidligere tirsdag at en avgjørelse ville bli offentliggjort onsdag.

Lagerbäck forstår

Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Slik situasjonen er i verden nå, så var dette en ventet beslutning. Dette må vi selvfølgelig bare respektere. Det er ikke noen annen måte å ta dette på, sier Norges landslagssjef Lars Lagerbäck til NTB.

Norge skulle i utgangspunktet spille finale i nasjonsligaen i slutten av mars. Vinneren er kvalifisert til EM, men kampen er nå utsatt til juni, forteller Lagerbäck til NRK.

– Vi er et av 16 lag som er innblandet i playoff, og den får vi jo ikke spilt. Selv om vi kunne spilt den i juni, så er det for tett på selve mesterskapet, sier landslagssjefen.

UEFA planlegger nå, ifølge Lagerbäck, at de nasjonale ligaene, samt de europeiske turneringene som mesterliga og Europaliga, skal fullføres i juni, altså tidspunktet hvor EM skulle bli arrangert.

Også landslagskeeper Rune Almenning Jarstein er fornøyd med avgjørelsen.

– Det var som forventet at EM ble flyttet, og det er det eneste riktige å gjøre, sier han til NRK.

Også Mats Møller Dæhli støtter avgjørelsen.

– Vi må bare akseptere de beslutningene som blir tatt, og sånn er det akkurat nå. Det virker veldig riktig, og det er umulig å si hvor lang tid dette tar. Det er veldig mye som er veldig kaotisk, og da regner jeg med at de avgjørelsen som blir tatt er gode, sier Mats Møller Dæhli.

Ifølge The Athletic ber UEFA nå om om ca 3,5 milliarde fra klubbene og ligaene som kompensasjon for å flytte mesterskapet.

Flytter flere mesterskap?

Mandag kveld kunne den danske avisen BT avsløre at UEFA hadde avbestilt hotellrom i København. Forbundet hadde reservert omkring 80 prosent av byens hotell-kapasitet, men nå er alt avbestilt. Opplysningene har blitt bekreftet av flere hotelldirektører i den danske hovedstaden.

Utsettelsen betyr også at Åge Hareide, som skulle slutte som dansk landslagssjef etter mesterskapet, ikke får ledet Danmark i EM. Han bekrefter til VG at han i praksis er ferdig med sin jobb som landslagssjef.

Samtidig kan dette by på noen utfordringer. Fotball-EM for kvinner skal arrangeres på samme tidspunkt. Det samme skal U21-EM og VM for klubblag. Ifølge svenske Expressen skal de to sistnevnte europamesterskapene også flyttes.

– Det er ikke helt optimalt om to store mesterskap skal ligge samtidig. Det tror jeg ingen egentlig tjener på, så vi får håpe at det blir at man planlegger det sånn at det ikke spilles samtidig og at man har en pause i mellom, sier kvinnenes landslagssjef, Martin Sjögren til NRK.

– Fordel Norge

Martin Ødegaard og det norske landslaget skulle spilt finale i nasjonsligaen i slutten av mars. Vinneren går til EM, men mesterskapet er nå utsatt. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NFF skriver at mesterskapet blir spilt fra 11. juni til 11. juli 2021.

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, er ikke overrasket.

– Det er veldig forventet at dette var utfallet. Sånn som situasjonen er nå, med all usikkerheten rundt sesongene som er i gang og EM, så tror jeg de innser at det er umulig å gjennomføre. Jeg så det som eneste utvei, sier Torp.

– Jeg tenker det er lettere å få det til neste år. Spørsmålet nå er hvordan de løser sesongene som er i gang. Kommer man skjevt i land i år, så starter man kanskje skjevt neste år. Det er lurt å innse at ting ikke ble som planlagt. Så får man bare begynne på nytt nå, mener Torp.

Ekspert Morten Skjønsberg er heller ikke overrakset over avgjørelsen.

– Dette kan vere en fordel for Norge. Norge har et ungt lag, og kan utvikle seg ytterligere gjennom året. UEFA kunne ikke gjort så mye annerledes, sier NRK-eksperten.