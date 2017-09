Kristoffer Halvorsen får fredag muligheten til å gjøre noe ingen før har klart: å forsvare et U23-gull i sykkel-VM.

– Det hadde vært stort, men jeg tenker ikke så mye på det. Det viktigste er at jeg vil vinne gull for Norge, sier Halvorsen til NRK.

– Det er ikke lett å gjenta et U23-gull. En av årsakene er jo at de gjerne blir proffe året etter, sier landslagssjef Stig Kristiansen.

Men det er ikke den eneste grunnen.

Hør VM direkte på radio her fra kl 10

– Må tenke annerledes

For 21 år gamle Halvorsen er det fortsatt mulig å forsvare tittelen – selv om det ikke kommer til å bli lett. Trolig blir det langt vanskeligere å vinne i Bergen i år, enn i Qatar fjor, da godt lagarbeid sørget for at «Doffen» var bra plassert på oppløpet og kunne spurte inn til gull.

TESTET LØYPA: Kristoffer Halvorsen kjørte gjennom fellesstartløypa med eliteløper Vegard Stake Laengen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Jeg tror mange av de andre nasjonene snakker om én ting på taktikkmøtene: hvordan kan de få Norge på defensiven. Vi har et veldig sterkt kollektiv, vi har den regjerende verdensmesteren, og alle er klar over kapasiteten hans i en spurt, utdyper Kristiansen.

Ole Forfang, som bidro til Halvorsen VM-gull i fjor, har merket at det er annerledes å sykle med en verdensmester på laget.

– Det er mange som følger med på oss. Vi må tenke ganske annerledes enn vi gjorde i fjor – både på grunn av løypa, og på grunn av Halvorsen, mener Forfang.

– Man blir ganske markert og vi må i større grad styre løpet. Det blir annerledes fra i fjor, men det passer bra i denne løypa for den er ganske kupert og krevende, og da er det litt lettere å styre løpsutviklingen, sier Halvorsen om fellesstartløypa i Bergen.

– Sannsynlig at han vinner en spurt

Forfang har god tro på at det ender med en historisk gullmedalje, selv om det kan bli en fryktelig tøff vei mot mål for Norges seks ryttere.

VIKTIG HJELPERYTTER: Ole Forfang bidro til at Kristoffer Halvorsen tok U23-gull under VM i Qatar. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er ingen som kommer til å hjelpe oss underveis. Går det er brudd, er det vi som alene må ta det igjen. De andre har lyst til å sette oss i dårlige situasjoner hele tiden, fordi hvis det blir en spurt med Halvorsen, er det ganske sannsynlig at vi tar det.

Men Norge har også gullsjanser selv om de skulle bli umulig å samle feltet til en spurt, mener en gutta på laget.

– Vi har kanskje verdens beste U23-spurter på laget, så vi ønsker definitivt å få til en samlet spurt. Samtidig har vi veldig sterke kort andre steder på laget. Jeg tror vi kan vinne mange forskjellige scenarioer, sier Syver Wærsted.