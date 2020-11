Innstilt på å avholde håndball-EM

Danske B.T meldte tirsdag ettermiddag at Danmark fortsatt er innstilt på å kunne gjennomføre et Europamesterskap i håndball på hjemmebane.



Idrettsordfører for Socialdemokraterne, Malte Larsen, forteller til B.T at det er deres felles innstilling at de gjør hva de kan, for at mesterskapet skal la seg gjennomføre.



B.T skriver at de erfarer at sluttrunden som skulle blitt spilt i Trondheim, trolig vil finne sted i danske Kolding.