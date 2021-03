De tyske landslagsherrene i fotball kaster seg på Qatar-markeringene.

– Det var utrolig bra. Det starta med Norge i går. Det er virkelig noe å være stolt over, sier Tom Høgli, som sitter i NFFs Qatar-utvalg.

Tom Høgli og Tromsø IL var de første som tok til orde for boikott av Qatar-VM.

Før avspark i VM-kvalifiseringskampen mot Island sto de tyske herrene med T-skjorter som utgjorde ordene «human rights», som på norsk blir oversatt til «menneskerettigheter».

– Dette med Tyskland er enda større. Det er et av de største landene i fotballverden, sier Høgli.

Mener Solbakken har stått alene

Norge hadde som kjent en Qatar-markering i går før møtet med Gibraltar. De norske landslagsherrene hadde på seg T-skjorter hvor det sto «human rights – on and off the pitch».

STARTET: De norske spillerne brukte disse trøyene under nasjonalsangen onsdag.

Nå ser det ut til at Tyskland har blitt inspirert av Norges markering.

– Det er jo et veldig stort kompliment til vår landslagssjef at signalet er tatt så fort, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Gjennomføringskraften her har Ståle Solbakken stått for alene. Ingen i verken forbundet, politikere eller andre sentralt har villet stå bak han her. Det er nesten så jeg mistenker at han har stått i en bakgate i Marbella og bestilt disse litt amatørmessige draktene selv. Han har fått med en av verdens største aktører ett døgn senere. Det er en stor seier for ham.

Ifølge Hamar Arbeiderblad har ikke Solbakken kjøpt draktene på gata i Marbella. De skal være kjøpt i Hamar.

Saltvedt mener flere nå fort kan finne på å henge seg på markeringen, ettersom Tyskland har gjort det. Han er også spent på å se hvordan Norge skal «toppe» tyskerne igjen mot Tyrkia.

– Det er en veldig spennende utvikling. Forhåpentligvis kan man sparke litt i retning av menneskerettighetene hos motstanderen der også, sier han.

Tyskland vant til slutt kampen mot Island 3-0. Se målene her:

Tyskland 3-0 Island: Her er målene Du trenger javascript for å se video.

Får internasjonal oppmerksomhet

Også på Twitter har flere lagt merke til markeringen fra tyskerne.

«Tyskland peker nese til de som latterliggjorde den norske aksjonen i går, eller mente den var helt uten effekt» skriver fotballekspert og tidligere trener Lars Tjernås.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også den tyske sportsjournalisten Felix Tamsut biter seg merke i markeringen til tyskerne. Han skriver at spillerne viser at de forplikter seg til menneskerettighetene, og at supportere nå ber om handling.

Han trekker også frem en Spiegel-poll hvor 68 prosent sier at å boikotte Qatar 2022 er ganske riktig eller helt riktig, og 83 prosent sier at det var feil å gi VM til Qatar.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også gigantselskapet ESPN har gjennom sin fotballkonto på Twitter omtalt Tysklands markering.

– Tyskland blir med Norge i prostene mot Qatars menneskerettighetsfortegnelse før kvalifisering til verdensmesterskapet, skriver de på Twitter.

Markeringene er protester mot menneskerettighetsbrudd under bygging av VM-anleggene i Qatar.

Flere av de tyske spillerne spiller til daglig med Qatar Airways som sponsor i Bayern München.

– Man vil helt sikkert møte på flere paradokser. Folk vil si «hva med det og hva med det?», men hvis alle tenker sånn får vi ikke gjort noe i det hele tatt, sier Høgli, som også påpeker at man kan se på det som at de står opp for menneskerettighetene til arbeiderne i Qatar, til tross for at de er en sponsor.