Det er det tyske magasinet Der Spiegel som melder dette.

Avisen skriver at den portugisiske fotballspilleren skal ha kjøpt seg fri fra anklagene med en sum på 375.000 dollar, eller rundt 3,2 millioner kroner for å slippe rettssak.

I en signert avtale skal kvinnen ha lovet å aldri snakke om hendelsen som skal ha funnet sted den 13. juni 2009 i Ronaldos suite på et luksushotell i Las Vegas.

Dette dokumentet er en del av en avtale som ble lekket gjennom Football Leaks, som har stått for flere omfattende avsløringer i internasjonal fotball.

Et forlik på tre sider

Ifølge dokumentet skal det ha blitt inngått et forlik mellom partene 12. januar i 2010 foran en megler i Nevada.

I et tresiders dokument er Ronaldo nevnt med forkortelsen «Mr. D.», mens kvinnen er navngitt som «Ms. C.». I avtalen står det at kvinnen skal trekke tilbake alle anklager mot Real Madrid-spilleren og at de to partene er enige om å «permanent fjerne eller ødelegge alt av elektronisk materiale, skriftlig eller annet materiale som har blitt til eller mottatt i sammenheng med den påståtte hendelsen.»

IKKE FØRSTE GANG: Cristiano Ronaldo på vei hjem etter å ha blitt arrestert for en voldtekstmisstanke i 2005. Foto: JON SUPER / AP

I avtalen inngår det også at kvinnen skulle skrive et brev til Ronaldo, som ville bli lest for spilleren sammen med hans advokat. Der Spiegel skal ha fått tilgang til det seks sider lange brevet, der kvinnen i detalj har beskrevet sin opplevelse av den påståtte voldtekten og de skadene hun hevder å ha lidd av i ettertid.

Kvinnen anmeldte den påståtte voldtekten til politiet i Los Angeles samme dag som den skal ha skjedd. Noe som bekreftes av logger fra Metropolitan Police Department i Las Vegas. Men kvinnen oppgir ikke fotballstjernens navn, hun omtaler voldtektsmannen som en offentlig person og en idrettsutøver.

Ronaldo benekter påstandene

Ronaldos benekter disse påstandene gjennom sin advokat tyske advokat, Johannes Krejle.

– Anklagene er feilaktige og må forkastes, sier Krejle.

Dette er ikke første gangen Ronaldo har blitt beskyldt for voldtekt. I 2005 meldte Sky News at den da 20 år gamle Manchester United-stjernen ble arrestert og mistenkt for voldtekt i en luksussuite på fasjonable Sanderson Hotel i Soho.

En måned etter anklagene ble saken henlagt etter at Scotland Yards etterforskning kom frem til at det ikke fantes bevis for den påståtte voldtekten.