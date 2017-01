Tvedten: – Sagosen er verdens beste duellspiller

– Sander Sagosen er verdens beste duellspiller. Han har holdt lekestue med alle forsvarsspillerne i VM, sier NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

21-åringen har hatt et forrykende mesterskap i Frankrike. 38 målgivende pasninger og 36 mål er fasiten etter syv kamper. Det gir et snitt på 10,5 målpoeng per kamp, og viser hvor viktig den unge trønderen er for landslaget.

Lagkamerat Christian O'Sullivan husker første gang han møtte den offensive trønderen på rekruttsamling for mange år siden.

– Allerede da hadde han store drømmer. Når man da ikke helt vet hvem denne spilleren fra Charlottenlund er, så tenker man at det kult at han er så offensiv i hodet. Men fantastisk god spiller og er utrolig viktig for oss, sier O'Sullivan til NRK.

– Han er rett og slett en komplett spiller og det er det vanskeligste å spille mot, for alt kan komme, legger lagkameraten til.

Sammenlignes med Karabatic

Tvedten peker på et punkt i spillet til Sagosen som gjør han bedre i duellspillet enn resten.

– Det som er spesielt med Sagosen er at han er så dynamisk. Det finnes mange gode duellspillere som er gode til å finte. Nikola Karabatic er et eksempel, men han går ofte til sin høyre. Sander kan gå til begge sider.

Hovedpersonen selv blir smigret av sammenligningen.

– Det er stort. Han er kanskje nåtidens største håndballspiller. Det er smigrende å bli sammenlignet med ham.

NRKs håndballekspert Øystein Havang er helt enig i Tvedtens vurdering av Sagosen.

– Han har et stort repertoar og er veldig god på å rykke til en av sidene. Han opptrer litt som en bokser i bokseringen, han holder den rette avstanden til motstander.

Er han verdens beste duellspiller?

– I dette mesterskapet har han vært den beste.

SNART LAGKAMERATER: Nikola Karabatic og Sander Sagosen i duell under kampen i årets VM. Snart er de lagkamerater i franske PSG. Foto: Loic Venance / AFP

– Kan bli råere fysisk

Nettopp sammligningen med franske Nikola Karabatic vil Sagosen høre mye om de neste årene. I sommer ble det klart at Sagosen er klar for toppklubben Paris Saint-Germain fra sesongen 2017/2018. Der er franskmannen Karabatic den aller største stjernen. Han har vunnet alt som er å vinne i håndballverden. OL-gull, VM-gull, og EM-gull står på merittlisten, sammen med flere ligamesterskap. I tillegg er han kåret til den beste håndballspilleren på planeten to ganger.

Tvedten mener Sagosen allerede er blant verdens beste håndballspillere, men mangler litt på toppen.

Han mener det er likhetstrekk mellom karrierene til Sagosen og Karabatic.

– Den beste sammenligningen jeg ser er Karabatic og Sander. Karabatic vant Champions League før han var 20, og hadde samme utvikling som Sander har nå, sier Tvedten.