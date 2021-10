Tung norsk dag i Polen: – Kan stikke kjeppar i hjula for VM-kvaliken

Noreg klarte ikkje å dra med seg skåringsforma frå den førre landslagssamlinga til Polen. For der dei enda med målskilnad på 13–0 mot Armenia og Kosovo, klarte dei aldri å få hol på byllen mot Polen.

– Enkelt og greitt så er det ikkje bra nok. Det er slurvete, og det verkar ikkje som om ein gjennomfører den offensive planen ein har blitt samde om, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp etter kampen.

– Eitt poeng her kan stikke kjeppar i hjula for VM-kvalifiseringa og gjere det meir stressande og vanskeleg enn det bør vere.

For medan Noreg avga poeng mot Polen, cruisa Belgia mot ein komfortabel 7–0 siger mot Kosovo. Dermed ligg Belgia like framfor Noreg før nasjonane skal møtast på Ullevaal stadion på tysdag.

– Det er litt frustrerande. Vi skapar sikkert ti gode målsjansar, og med normal utteljing får vi i alle fall eit par-tre mål. Men det er som det er. No stillast det endå høgare krav ved neste kamp mot Belgia, sa landslagssjef Martin Sjögren etter kampen.

– Ikkje bra nok

Starten av kampen var prega av dårlege ballberøringar og slurv frå det norske landslaget, som Polen forsøkte å dra nytte av. Men dei klarte likevel berre å skape nokre halvsjansar.

NRKs ekspertkommentator var ikkje veldig imponert over det dei norske landslagskvinnene leverte den første halvtimen.

– Det er for passivt, det verkar som om ein ikkje flyttar beina nok og er tidleg nok. Ein hamnar på etterskot der ein bør vere i forkant mot ein slik motstandar, sa Torp frå kommentatorplassen sin.

Omgangens største sjanse gjekk likevel til Noreg, gjennom Guro Reiten etter 12 minutt. Då nådde eit perfekt innlegg frå Caroline Graham Hansen Chelsea-proffen på bakarste stolpe. Men Reitens volley gjekk rett på ein sterk polsk målvakt.

Stor sjanse til Reiten Du trenger javascript for å se video.

– Det er rett og slett ikkje godt nok. På volleyen fokuserer eg berre på å treffe ordentleg. Eg gjer jo det, men eg ser ikkje kvar den går. Eit par sjansar, men det ville seg ikkje heilt, sa Reiten etter kampen.

Polen hadde også ein enorm sjanse til å ta leiinga i kampen, like etter at halvtimen var spela. Då enda ballen opp med Weronika Zawistowska, åleine med Cecilie Fiskerstrand, men avslutninga sleiva ho til side for det norske målet.

– Vi har ikkje kontroll på kampen no. Vi er litt for passive i speloppbygginga, vi spelar ballen bak og inviterer Polen til å stresse oss til å gjere feil. Vi må få meir kontroll på speloppbygginga vår for å få flyt i angrepsspelet, sa Sjögren til NRK i pausen.

Løfta seg

Og Sjögren fekk sitt landslag til å løfte seg i den andre omgangen. Det første kvarteret klarte dei norske kvinnene å skape fleire gode moglegheiter, men avslutningane trefte ikkje det polske målet.

God sjanse for Terland Du trenger javascript for å se video.

– Dersom dette held fram må det jo bli mål, sa NRKs kommentator Christian Nilssen etter at Noreg hadde produsert fleire sjansar på kort tid.

Men etter dette klarte Polen å få kontroll på dei norske angrepsspelarane, samtidig som dei fekk tida til å gå.

Heilt til det var spela 94 minutt. Då enda ein corner opp hos Vilde Bøe Risa på bakarste stolpe, som har bortimot opent mål. Men avslutninga gjekk over målet til Polen.

Så nære på overtid Du trenger javascript for å se video.

– Der kom den gylne moglegheita til Vilde Bøe Risa, som ikkje klarar å få den under tverrliggaren. Målet står og gapar, sa Nilssen.

Dermed enda det mållaust i den viktige VM-kvalifiseringskampen, og Belgia har sett inn eit press på Noreg før dei to nasjonane møtast på tysdag.

– Vi får det ikkje til å stemme i dag, og det er sånt som skjer på dette nivået. Men det er ikkje mange dagane til vi skal spele ein ny kamp, så då skal vi sørge for at det kjem ein ny utgåve, sa Reiten.