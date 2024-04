– I går trodde vi ikke vi kunne fortsette. Da opplevde Onakoya voldsom oppkast og heftige magesmerter, skriver den veldedige organisasjonen The Gift of Chess på X.

Tunde Onakoya sitter i styret i organisasjonen som liveoppdaterer fra verdensrekordforsøket på Times Square i New York.

På bildet som ble publisert klokken 14.17 fredag ligger Onakoya i fanget på en annen person. Foran seg har han et sjakkbrett og makker Shawn Martinez, som har vært med hele veien.

Men Onakoya ser ikke ut til å gi opp. Målet er å spille i 58 timer i strekk – uten å tape et eneste parti. Han har nå spilt mer enn 50 timer, og planen er å spille frem til rundt 05.00 lørdag morgen, norsk tid.

SPYSYK: Ifølge rapportene har Onakoya vært i svært dårlig form, men på bedringens vei. Foto: Yuki Iwamura / AP

Klarer han det, ryker rekorden til Hallvard Haug Flatebø og Sjur Ferkingstad. Den norske duoen spilte hele 56 timer, 9 minutter og 37 sekunder i 2018.

I tillegg til å sette ny verdensrekord, håper 29-åringen fra Nigeria å samle inn én million dollar til utdanning til barn over hele Afrika.

Drikker vann og spiser ris

Nyhetsbyrået AP møtte sjakkmesteren på Times Square torsdag – før han begynte å bli dårlig.

Da var Onakoya optimistisk.

– Energien min er 100 prosent akkurat nå fordi folket mitt er her og støtter meg med musikk, sa han etter å ha spilt i 24 timer.

MIDT I TRAFIKKEN: Tunde Onakoya forsøker å sette verdensrekord mens en hel del skjer rundt ham på Times Square i New York. FOKUS: Nigerinaeren er opptatt av å holde konsentrasjonen, og drikker mye vann og spiser ris. POPULÆR: Når det dreier seg om verdensrekord skal, selvfølgelig, kameraet fram. MØR: Men det koster krefter å sette rekorder. Tunde Onakoya har møtt på mange problemer på veien. KLOKKEN GÅR: Målet er å spille i 58 timer. Lørdag morgen får vi svaret.

For hver time får Onakoya og motstanderen kun fem minutters pause. Her prøver han å få i seg mye vann. Nigerianeren forteller at han også spiser mye jollof-ris – en risrett fra Vest-Afrika.

Ifølge manager Taiwo Adeyemi har mottakelsen vært enorm.

– Støtten har vært overveldende fra nigerianere i USA, globale ledere, kjendiser og hundrevis av forbipasserende, sa han til Ap.

Norsk duo med rekordplaner i Stavanger

Spørsmålet er bare hvor lenge Onakoyas mulige rekord vil vare. Allerede i sommer planlegger nordmennene Askild Bryn og Odin Blikra Vea å få navnene sine inn i Guinness rekordbok.

Duoen, som periodevis har vært tilknyttet NRK som sjakkeksperter, planlegger å spille opp mot 60 timer under Norway Chess.

NORSK DUO: Askild Bryn og Odin Blikra Vea håper å bli historiske under Norway Chess. De planlegger å spille sjakk i 60 timer i strekk. Foto: Privat

– Det er imponerende å se Tunde. Jeg har jo fulgt mye med på streamen hans, og jeg vet at han har slitt litt med sykdom. Det viser jo bare hvor mentalt og fysisk tøft det er for ham – og hvordan det blir for oss, sier Vea til NRK.

– Blir du skremt når du ser det?

– Ja, jeg blir skremt. Samtidig har vi planlagt dette siden september 2023 slik at vi er mentalt og fysisk klare. Det har jo faktisk gått så gærent at jeg har røket korsbåndet i opptreningen. Jeg håper bare jeg får utsatt operasjonen til etter vi har klart dette forsøket, svarer Vea.

Han og Bryn vil, i likhet med Onakoya, ha et samarbeid med en veldedig organisasjon. Vea tror det er helt avgjørende for å slite seg gjennom 60 timer med sjakk.

– Tunde spyr og er så dårlig. Jeg tror ikke han hadde klart det hvis han ikke har en høyere makt. Det blir også veldig viktig for oss, sier han.