Tror Petter Northug ga opp OL i jula

– Jeg tror OL røk da han ikke fikk gå Tour de Ski. Det skulle være metodikken hans for å komme seg i form, sier John Northug til Adresseavisen

Videre forteller faren at det ble langt fra optimalt, med tanke på det løpet de egentlig hadde lagt opp.

– Det ble klart i jula, det, at det ikke ble noe OL. Det var soleklart. Jeg tror absolutt han tenker sånn. Det er mitt sterke inntrykk, at du ikke kan legge opp trening for å komme i form på samme måte, sier Northug.

Tour de Ski var en stor mulighet

Trener Stig Rune Kveen sier til NRK at det er bittert for Petter og bekrefter det John Northug sier om opplegget til Petter.

– Det hadde vært en stor fordel om han fikk gå Tour de Ski, og det var et ønske han selv hadde for å gå seg i form og få flere muligheter i verdenscupen. Nå røyk det, sier Kveen og utdyper om den mentale prøvelsen dette har vært:

– Det har vært en mental berg-og-dal-bane for Petter. Han fikk mindre muligheter til å vise seg frem. Det er et faktum og når han blir syk så får han selvfølgelig ikke noen bedre sjanser til å vise deg frem.

– Lyser rødt

– Frykter du at OL-billetten ryker for Petter nå?

– Ja, vi frykter det. Det lyser veldig rødt i den lampa nå, men det er fortsatt et lite håp, og det er Planica, sier Kveen og fortsetter:

– Vi må erkjenne at sjansene og mulighetene er absolutt svekket, med lite konkurranse i det siste, og at NM ryker. Vi vet heller ikke hvor lang tid det blir til han blir frisk, så det blir en del tolking og synsing nå.