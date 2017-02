Tror på Kristoffersen-fordel: – Må stikke crazy

Herrenes slalåmrenn fra VM vises på NRK1 og nrk.no søndag fra klokken 9.30.

Henrik Kristoffersen står med hele fem verdenscupseire i slalåm denne sesongen, og selv om han ikke vil innrømme det selv, er han storfavoritt før VMs avsluttende øvelse.

VANT: Da Henrik Kristoffersen vant i Adelboden i januar, hadde Christian Mitter satt løypa i andre omgang. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Det som riktig nok ikke taler til 22-åringens fordel er løypeprofilen i St. Moritz. Bakken er rett og slett litt for flat for Kristoffersen.

– Jeg tror den passer meg bedre i storslalåm enn slalåm egentlig, for bakken er ikke så vanskelig, sier Kristoffersen, som ble nummer 19 – med sykdom i kroppen – i verdenscupavslutningen her i fjor.

– Han vet så godt hva som passer

Men det som kan hjelpe, er at landslagsguttas trener, Christian Mitter, stikker løypa i første omgangen.

– Han må stikke den litt crazy, mener tidligere landslagstrener Marius Arnesen.

– Været har endret seg litt og de har vannet de siste dagene her, så det er klink hardt. Løypesettingen til Mitter kan ha noe å si, og setter han en litt vanskelig løype så skal det være klare muligheter, forklarer NRK-eksperten videre.

STIKKER VM-LØYPE: Norges trener, Christian Mitter. Foto: JOHANN GRODER / AFP

Også i VM for to år siden var det Mitter som hadde satt førsteomgangen. Da lå Kristoffersen på niendeplass før han i andreomgang kjørte seg opp til en fjerdeplass – to små hundredeler bak bronsen. Men Rælingen-alpinisten har også vunnet flere renn stukket av Mitter.

– Jeg tror alltid det er en fordel at egne trenere stikker løypa, for de stikker jo for laget sitt. Christian vet så godt hva som passer for både Henrik og de andre. Jeg håper ikke den blir så crazy, men mer medium mot medium pluss. Norge er nok litt bedre til å svinge enn mange andre lag, sier faren Lars Kristoffersen.

Tror Kristoffersen kan vinne uansett

– Det betyr mindre enn man kan håpe på, men litt. De vet jo noe om hva som kommer, men i alpint er det ingen «quick fix», understreker Norges sportssjef Claus Ryste.

Kjetil André Aamodt tviler egentlig på at Kristoffersen trenger noen ekstra-fordel i VM-rennet, og det som omtales som en superduell mot Marcel Hirscher.

– Det beste Mitter kan gjøre er å sette en helt normal løype. Ikke for rett på, men ikke så ekstrem som i VM for to år siden. For Henrik tror jeg ikke det spiller noen rolle siden han er så god som han er, men jo mer teknisk og vanskelig det er, jo bedre pleier det å være for ham, sier Aamodt.