Ut mot rykter mot norske utøvere etter dopingsjokk: – Best å holde kjeft

Det var på mandag at beskjeden kom om at amerikanske Chartier hadde testet positivt for EPO og var utestengt i tre år.

– Jeg gråter nå, skrev trener Mikal Iden på Instagram.

Iden er også en del av trenerapparatet til det norske landslaget og bror til Gustav Iden, som vant VM i Ironman i fjor.

Sportssjef i det norske triatlonforbundet, Arild Tveiten, sier til NRK at dopingbeskjeden førte til litt møtevirksomhet hos det norske forbundet.

– Egentlig angår det ikke oss i det hele tatt. Vi er bare opptatt av å beskytte Mikal. Vi er så 150.000 prosent sikre på at vi gjør alt det vi kan for å verne mot doping, men vi kan ikke hindre rykter.

– Best å holde kjeft

I helgen tok han selv til Twitter og la ut fire bilder med tekst som forklarer hvordan det norske antidopingarbeidet fungerer.

– Vi har forklart det norske testsystemet, men hvis folk velger å mistro det og mistolke tallene, så er det best å holde kjeft, egentlig, sier han.

På Twitter kom det nemlig også mange spørsmål, blant annet knyttet til at Tveiten la frem at Antidoping Norge hadde gjennomført 353 tester av 78 triatleter i tidsrommet 2018 til 2022.

Det gir et snitt på 4,5 tester per utøver, men Tveiten er klar på at de beste utøverne testes langt mer enn som så.

– Nå prøver jeg ikke å lese for mye (av svarene på Twitter), for det blir bare tull ute av det uansett. Det er noen utlendinger som tror at norske triatleter doper seg. Den mistanken har vart i fem-seks år og uansett hva vi gjør, så blir det noen få som retter mistanke mot oss. Vi har klart å klatre fra å være ingenting til ganske ledende i idretten. Misunnelsen er vel stort sett slik den er overalt, sier han.

– Blir dere mer mistenkeliggjort?

– Ja, littegrann. Du er litt var på det, for du vet at det er veldig lite mindretall. Det har jo kommet opp igjen på bakgrunn av denne saken. Som jeg har presisert mange ganger, så er det ikke en person jeg kjenner og han har ikke trent fast med det norske landslaget. Han var med noen av utøverne to dager. Jeg skjønner at det kommer opp, men det er like feil for det.

– Ble veldig overrasket

OL-vinner Kristian Blummenfelt sier saken er kjedelig, men at prøver å se det positive i at en utøver som doper seg blir tatt for doping.

På spørsmål om de merker en økt mistenkeliggjøring, svarer han:

- Det er kanskje ikke så rart i og med at han har hatt norsk landslagstrener. Jeg og Gustav (Iden) er rangert som nummer 1 og 2 i verden og har slått en del rekorder de siste par årene. Når noen utenfor topp ti da tester positivt på EPO er det naturlig at både de som ser på sporten fra utsiden og utøverne ser på rangeringen og setter spørsmålstegn.

– Hvordan reagerte du på nyheten om Chartier?

- Jeg ble først og fremst veldig overrasket. Han virket som en ganske seriøs type som gikk «all in». Jeg fikk øynene opp for ham da han vant PTO US Open og da han var en av favorittene før Hawaii.

Iden: – Folk spør hvordan jeg ikke kunne oppdage det

I et intervju med nettstedet Triathlete uttaler Mikal Iden seg om dopingsjokket for første gang. Der understreker han at praksisen er totalt ukjent for hans del og at han «aldri» har dopet noen av utøverne han har hatt ansvar for.

– Folk spør hvordan jeg ikke kunne oppdage det (Chartiers bruk av EPO). Det er fordi jeg ikke ser etter doping. Jeg stoler på mine utøvere, og i mitt hode er ikke doping et alternativ, sier Iden i intervjuet.

Blummenfelt er for tiden i Spania der han forbereder seg til European Open.

Tveiten sier de har diskutert saken mye og prøver å støtte utøverne på landslaget.

– Noen bryr seg ikke så mye, men så er det andre som synes det er ubehagelig fordi de vet hva de gjør. Da dette kom opp, så var de på treningsleir nede i høyden med Spania med mange internasjonale utøvere. Noen synes det var ubehagelig å komme ned i matsalen og føle at folk kikker på dem. Det er ikke så mye annet å gjøre enn å jobbe videre med det vi tror på, sier han.