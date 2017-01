Treneren om Wengs kritikk: – Vi skal ikke klage for mye

IKKE ENIG: Landslagstrener Roar Hjelmeset. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Heidi Weng ble nummer tre på den tredje etappen i Tour de Ski, tirsdagens 10 km fellesstart med skibytte i Oberstdorf. Etter å ha blitt slått av Stina Nilsson og Jessica Diggins, sier hun sin klare mening om løypa på den avsluttende skøytedelen:

– Det var mye klabb og babb. Skal det være samme distanse igjen her en annen gang, så må det være bredere løype. Det er så vidt plass til én opp den siste bakken. Det var litt tulleløype.

Ingvild Flugstad Østberg ble kanskje mest skadelidende. Hun brakk staven i bunn av den siste bakken, og mistet ledelsen i Tour de Ski.

– Kaos og knuffing

- Det er kjedelig at sånt skjer. Jeg tenkte på det sjøl at her kan det skje mye rart på søytinga. Det er rett og slett en kaosløype. Det blir kaos og knuffing, sier Weng til NRK.

Hun får til en viss grad støtte av amerikanske Jessica Diggins.

– Jeg er enig, det var veldig smalt. Mange ville gå, men de kunne ikke fordi det var folk mellom dem. Det er utfordrende, for det var veldig vanskelig å gå forbi. Det var som en sprint. Men det er også en del av sporten, påpeker hun.

PÅ PALLEN: Amerikanske Jessica Diggins ble nummer to, Stina Nilsson nummer to og Heidi Weng nummer tre på 10 kilometeren med skibytte. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Av sin egen trener, Roar Hjelmeset, får imidlertid Weng lite støtte.

– Jeg synes løypa er grei. Det blir smalt når så mange kommer sammen. Det er det Heidi Weng ikke er vant med, at så mange kommer samlet i et felt. Jeg tror ikke vi skal klage for mye, sier Hjelmeset.

– Ikke vant til posisjonskrig

For første gang på svært lenge var det nemlig en stor tetgruppe samlet på den siste kilometeren i en fellesstart i kvinnelangrenn. Normalt er det mye mer vann mellom båtene.

– Det er sjelden en ser så mange samlet på en plass som vi gjorde i dag. Det er noe en må ta med seg. Det er ikke smalere for oss enn for de andre, påpeker Hjelmeset.

Østberg brekker staven Du trenger javascript for å se video.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland synes også løypa var bra nok.

– Løypa er ikke noe smalere enn løypene som har vært tidligere i år. Weng er nok ikke vant til å gå med så mange i felt. Jeg synes løypa er utfordrende, men ikke unormal, sier Aukland.

– Jentene er bare ikke vant til posisjonskrig i et så stort felt på slutten av en fellesstart, påpeker han.