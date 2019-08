For de fleste øyne kommer til å være rettet mot Johannes Høsflot Klæbo de første distanserennene til vinteren. Har han blitt noe bedre? Og har han nærmet seg Aleksandr Bolsjunov?

Klæbo og landslagsapparatet kom i hvert fall frem til at de mente det var smart for skistjernen å bytte fra sprint- til allroundlandslaget før årets sesong.

Og nå har det gått fire måneder av treningssesongen. Det er bare tre måneder til første renn på Beitostølen.

Nossum påpeker at Klæbo har vunnet verdenscupen to ganger, tatt OL- og VM-gull, og er opptatt av at dersom skistjernen klarer å gjøre noe i nærheten av det han har gjort de foregående sesongene, så er det «fryktelig bra».

– Det er ingenting som vokser inn i himmelen – heller ikke Johannes Klæbo, melder Nossum – og fortsetter:

– Jeg tror det er utopi at han i alle år frem i tid skal vinne alle sprintrenn, 15 kilometerne og være best i alt. Han ser han må ta mer poeng i distanselangrenn hvis han skal ta den gule trøya (verdenscupen sammenlagt, journ.anm.), men det er vanskelig å si at en sesong er ræva om du sitter der med gul trøye og likevel er ett minutt bak på 15 skøyting. Han har mer enn nok press på seg fra før.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her under en treningsøkt på Steinkjer skistadion fredag 9. august. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Føler seg som «lillegutt»

Treneren er engasjert når temaet er Johannes Høsflot Klæbo etter at allrounderne har gjort unna sin treningsøkt i rulleskiløypene på Steinkjer skistadion fredag for en drøy uke siden.

Denne dagen ble det intervaller på fire ganger 15 minutter i fristil. De fleste sprinterne hadde allerede gitt seg for dagen. De holdt seg til tre intervalldrag. Men Klæbo fullførte naturligvis alle fire med allrounderne. 22-åringen sier han føler seg som en «lillegutt» på slike treningsøkter.

– Men jeg sa til ham at «i dag ble du en bedre distanseløper».

LEDET AN PÅ SISTE DRAG: Johannes Høsflot Klæbo, her sammen med Emil Iversen og Niklas Dyrhaug. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Må pine seg gjennom

For Klæbo ble utfordret og bedt om å ta ansvar helt foran på et av de siste dragene.

– Jeg vet han kan henge. Jeg vet også at dersom han skal opp på pallen i et individuelt skøyterenn, selv om det kan bli tøft allerede i år, så kan han ta de stegene. Han har forutsetninger til det. Men da må han pine seg gjennom og dra noen drag. Du henger deg ikke til seiere på 15 kilometer skøyting, sier Nossum.

Et godt bilde, ifølge Klæbo, på hele lagbyttet er det som skjedde onsdag under treningssamlingen i Steinkjer denne uken. Da kjørte lagene en klassisk sprint-økt. Med prolog, heat og finale. Det var første gang Klæbo hadde hatt en ordentlig sprint-økt i klassisk siden verdenscuprennet i Drammen i mars...

Han har vært helt overlegen i denne øvelsen sist sesong.

– Det handler om å veie for og imot. Men jeg tror jeg har valgt riktig nå, sier skistjernen.

Ofrer ikke Bolsjunov en tanke på trening

Klæbo smiler godt når NRK spør om han nå drives av konkurransen med Aleksandr Bolsjunov. Russeren var nærmest utilnærmelig siste del av 2018/2019-sesongen og er utropt som Norges tøffeste rival til vinteren. Klæbo sier imidlertid at han ikke lyver når han sier at han overhodet ikke ofrer Bolsjunov en tanke når han trener sine økter i Bymarka i Trondheim.

Han forteller at han ganske enkelt bare har satt seg et mål om å bli bedre på distanselangrenn – og han innrømmer at det både er kjedelig å si dét og at det også må være kjedelig å høre setningen.

Og så smiler han litt igjen.

– Når jeg kommer til vinteren og ser at jeg har gått fra å være ett minutt til 50 sekunder bak på 15 kilometer skøyting, eller noen dager jeg faktisk har tatt litt steg, så kommer jeg til å sette fingeren i jorda og tenke at «da har du faktisk tatt steg» på det som har vært målet, sier han – før han tenker seg om litt:

– Men så hater jeg å tape skirenn. Spør du meg i pressesonen etter å ha blitt nummer 30 og 50 sekunder bak, så sier jeg ikke at «dette var en bra dag». Det gjør jeg ikke. Jeg trener ikke for å bli nummer 30, men å nå toppen. Det er det morsomste jeg vet, sier han.

RIVALER: Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov, her fra pallen under verdenscupen i finske Ruka i november 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Har ikke følt han trenger ferie

Inngangen hans til sesongen er imidlertid helt annerledes enn tidligere. Klæbo slo gjennom det året det var VM i Lahti 2017. Han tok bronsen på sprinten den gangen. Da han fortsatte å herje inn i OL-sesongen var forventningene skyhøye. Han leverte da også, men innrømmet at det kostet.

På denne tiden for ett år siden, da den viktige treningen inn mot et mesterskap i Seefeld der han igjen var enorm favoritt, var han fortsatt sliten og dårlig etter lekene i Pyeongchang. I år har han ikke engang følt på at han trenger en skikkelig ferie. Energien har vært til stede hele veien fra våren av.

– Det skyldes nok at jeg har blitt ett år eldre. Jeg har lært meg å leve med ting. Jeg ble kastet inn i OL som favoritt. Nå kjenner jeg på at det går an å ha det utrolig artig på trening uten å tenke over det der hele tiden.

NÆRMER SEG NY SESONG: For Johannes Høsflot Klæbo, her på trening fredag 9. august i Steinkjer. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Hvem skal du se til?

Trener Myhr Nossum er imidlertid klar på at forventningene til Klæbo ikke er urettferdige. Han har tross alt hatt de resultatene han har hatt, sier treneren.

– Han har høye krav til seg selv. Vi rundt ham har også det. Men jeg ønsker ikke å legge mer press på ham og si at han skal nærme seg himmelen enda mer og vinne dobbelt så mange skirenn. Men det er andre folk som trener også.

– For du ser at folk vil lære av det han bringer inn i langrenn. Det er alltid vanskelig å være den beste. For hvem skal du se til? For å bli bedre på det du allerede gjør best, det er vanskelig. Det er vanskelig å fortsette den gravingen mot det perfekte, sier Nossum.

PS: Fra og med torsdag neste uke fortsetter altså Klæbo og flere av landslagsløperne med rulleski-konkurranser. Da venter minst tre av fire konkurranser, deriblant to lengre løp, under Toppidrettsveka.