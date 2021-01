På NRKs spørsmål om hva han tror sprintere som Maja Dahlqvist og Linn Svahn – som ble nummer én og to i siste verdenscupsprint i klassisk – tenkte etter Fallas NM-seier lørdag, svarer Iversen slik:

– Jeg tror ikke de ble skremt i det hele tatt. Det er et norsk mesterskap – og jeg tror ikke de lar seg skremme over det. Men jeg tror de registrerer at Maiken er på gang. At de kanskje begynner å se noen kamper mot norske jenter likevel, sier han.

Kongepokal foran Svendsen og Weng

IMPONERT: Landslagstrener Ole Morten Iversen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Landslagstreneren kunne imidlertid glede seg over det han mente var et nasjonalt renn i sprint som aldri har holdt et slik nivå som under NM-rennet i Granåsen lørdag.

Han begrunner det med at landslagsutøverne gikk klokkerent dagen igjennom, det aldri var tvil hvem som gikk videre fra kvart- og semifinale. De som har vært best før møttes i finalen, sier han, og kaller det betryggende.

Det viktigste for Falla denne sesongen er likevel ikke NM-gullet og kongepokalen hun snappet foran Anna Svendsen og Tiril Udnes Weng lørdag formiddag.

– Uslåelig

Viktigst av alt er VM i Oberstdorf. Og ettersom Falla ennå har til gode å møte resten av verdenseliten siden sesongstart er styrkeforholdet helt uvisst.

For før sesongstart slet hun med å trene rolige treningsturer. Først i begynnelsen av desember begynte hun å gå skirenn. Det gikk ikke spesielt bra.

Sakte, men sikkert har hun likevel respondert på treningen den siste måneden.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener at dersom Falla viser så stor fremgang den neste måneden som hun har vist i den siste, så bør Linn Svahn være bekymret. Det er landslagstrener Iversen enig i.

– Hvis hun har like mye fremgang som den siste måneden. Da er hun uslåelig. Jeg sier ikke hun vil ha det. Men hun er på sporet.

SPRINTPROFILER: Linn Svahn, her etter å sikret svensk trippelseier under i Tour de Ski for noen uker siden. Svahn blir en tøff nøtt å bryne seg på for Maiken Caspersen Falla. Foto: NTB Scanpix

– Umulig å si

Falla sier selv at hun kan gå «veldig, veldig fort» om hun har halvparten så god fremgang fram til VM i februar som hun har hatt den siste måneden. Hun mener svarene hun har fått i NM er inspirerende for det videre arbeidet i å bygge formen mot mesterskapet i Tyskland.

På spørsmål om hvordan hun tror rennet lørdag hadde stått seg mot resten av verdenseliten, svarer Falla at det er et mye bedre løp enn fjerdeplassen under norgescup sist helg.

– Det gjelder taktisk, teknisk og formen. Men hva det holder til internasjonalt er umulig å si. Men jentene jeg møter i finalen i dag var i finalen i verdenscupåpningen for halvannen måned siden. Så jeg vet de holder et høy nivå. Noe annet er vanskelig å si, sier Falla.

Den aller siste testen i sprint klassisk sprint før VM kommer om to uker. Da reiser Norge for første gang ut av landet og til Falun i Sverige for å delta i verdenscup.

– Tenker ikke på norske konkurrenter

Svenskenes landslagssjef Anders Byström mener de aldri ville avskrevet Falla basert på merittene hennes og en oppløftende trend treningsmessig.

Når NRK spør om hva hans største sprintprofiler tenker etter Fallas overbevisende seier responderer han på denne måten:

– De tenker ikke på norske konkurrenter, men på sin egen plan og prestasjon. Men de er glade for å møte norske damer i Falun igjen.