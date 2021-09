Den meritterte sprinttreneren synes som resten av langrennsgjengen at bråket mellom partene er svært uheldig for omdømmet til forbundet, men Monsen frykter en helt annen ting. Nemlig konsekvensene ved det varslede søksmålet til Clas Brede Bråten mot begges arbeidsgiver.

VARSLER SØKSMÅL: Clas Brede Bråthen har varslet søksmål mot Skiforbundet. Han ønsker fast stilling, etter 17 år som midlertidig ansatt. Foto: Geir Olsen / NTB

Hoppsjefen har avvist alle tilbud om en endret stilling. Han ønsker å beholde den jobben han har nå, med det innebærer både sportslig og administrativt ansvar, utover kontraktsperioden som utløper neste år. Han krever fast ansettelse.

– Det jeg undres over, er at jeg selv har ni år på kontrakt. Jeg synes jeg selv er en del av et stort selskap av arbeidere som er det. Jeg lever godt med at jeg har det i den trenergjerningen jeg har, innledet Monsen alvorlig da VG snakket med ham på høydesamling i Italia.

– Krav til fast ansettelse vil gi konsekvenser for norsk idrett

Tilbake i Norge presiserer langrennstreneren at det er økonomiske hensyn som gjør at han mener det blir problematisk dersom Bråthens sak fører frem.

– Hvis det her skal føre til en presedens om at ansettelser skal være faste, er jeg veldig skeptisk, sier Monsen, som mener det er naturlig at det jobbes med midlertidige kontrakter i idretten.

ENIG MED MONSEN: Ivar Stuan, sportssjef for kombinert, er enig med Monsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Monsen får støtte av sportssjefene for kombinert og alpint.

STØTTER MIDLERTIDIGHET: Sportssjef for alpint, Claus J. Ryste, mener fast ansettelse ikke er veien å gå for denne type roller. Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg har ingen problem med midlertidig ansettelser. Toppidrett er ferskvare. Jeg har kontrakt frem til 2025, men hvis ting absolutt ikke skulle fungert frem til det, så må det jo endringer til, sier sportssjef for kombinert, Ivar Stuan, til NRK.

Stuan har sittet i stillingen siden våren 2016. Claus J. Ryste har vært sportssjef for alpint siden 2010.

– Det må fortsette å være en form for midlertidighet i denne type roller, tenker jeg. Jeg tok jobben på det premisset. Krav til fast ansettelse vil kunne gi konsekvenser for norsk idrett, men jeg er ingen jurist, så jeg tenker at det uansett må være løsbart med fast ansettelse, siden vi ser dette er håndtert annerledes i både andre idretter og foreninger, sier Ryste til NRK.

Frykter for fremtiden

Monsen er redd konsekvensene, om betingelsene endres etter rettssaken. Han synes ikke argumentet om hvor lenge man har jobbet midlertidig bør være gjeldende.

– Jeg har ni år, Clas Brede har 17 år, om det skal gå et skille på om det blir et tosifret antall år og det skal gå over i fast stilling, det ser jeg på som en stor utfordring for norsk idrettsliv om vi skal gå inn på faste kontrakter. Det er noe som ikke fungerer, sier Monsen.

– Hvis det ender med det (fast ansettelse journ.anm.), så vil det tegne seg et utfordrende og mørkt bilde for norsk idrett for de som skal ansette trenere. Da må trenerne skaffe seg firma, og idrettslag leie inn tjenestene deres, fortsetter han.

Monsen svarer «ja» på spørsmål om han synes det er rart at Bråthen vil gå til søksmål når han i full viten og vilje har skrevet under på kontraktene sine.

Advokat mener argumentasjonen er for enkel

Arbeidsrettsadvokat og partner i Sands advokatfirma, Henning M. Heitmann, mener at det er nødvendig å foreta en konkret vurdering av hovedinnholdet i stillingen for å avgjøre om Clas Brede Bråthen kan kreve fast ansettelse.

– Dersom behovet for kreativitet, nytenkning, sportslig fornyelse og utvikling er fremtredende, og stillingen har et individuelt tilsnitt som gjør at behovet for fornyelse er særlig stort, er det ganske klart at stillingen som sportssjef er omfattet av unntaket fra krav om fast ansettelse, selv om det også er administrative funksjoner som ligger til samme stilling, skriver Heitmann i en e-post til NRK.

KLARE UNNTAK I IDRETTEN: Arbeidsrettsadvokat, Henning M. Heitmann, utdyper at idretten Foto: SANDS Advokatfirma DA

Finnes det – med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven – gode argumenter for at han burde vært fast ansatt i stillingen?

– Dersom det skal være gode rettslige argumenter må det i tilfelle gå ut på at stillingen ikke er særlig knyttet til sportslige funksjoner og det ikke er et slikt særlig behov for fornyelse og nytenkning i stillingen som er begrunnelsen for unntaket i loven.

– Kan man kalle det en midlertidig ansettelse etter 17 år?

– Ja, det er klart at dersom stillingen først er omfattet av særreglene for midlertidig ansettelse innen idretten opparbeides ikke krav på fast ansettelse over tid, slik det synes å argumenteres for fra hans advokat. Det er for enkelt å si at ingen kan være midlertidig ansatt så lenge som 17 år. Det er ganske enkelt feil, selv om det ikke er særlig vanlig, forteller Heitmann.

Clas Brede Bråthen sin advokat, Marit Håvemoen, skriver følgende i et tilsvar til NRK:

«Vi har relativt god oversikt over jussen, Bråthens stillingsinstruks og hans konkrete arbeidsoppgaver som hoppsjef, og vi vil redegjøre for det i retten, ikke i media».