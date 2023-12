Verdscupen i langrenn er hardt ramma av koronaviruset – og andre forkjølingsvirus. I Noreg har både Sjur Røthe og sist vinters samanlagtvinnar i verdscupen, Tiril Udnes Weng, vorte tvinga til å utsetja sesongstarten på grunn av viruset.

Røthe skal gå sitt første renn i verdscupen i Östersund denne helga, etter å ha vorte kalla inn som reserve for ein sjuk Martin Løwstrøm Nyenget.

I tillegg har både Astrid Øyre Slind og Anna Svendsen meldt forfall til renn i Östersund på grunn av sjukdom.

I Gällivare sist helg måtte fleire av dei svenske stjernene stå over verdscupen på heimebane. Blant dei: Frida Karlsson. Ho hadde små symptom, men nok til at trenaren hennar, Per Nilsson, sa blankt nei til at ho fekk starte.

VART SJUK: Frida Karlsson måtte stå over verdscupen i Gällivare. Foto: Joe Klamar / AFP

No fryktar Nilsson at andre utøvarar i same situasjon lèt seg freista til å konkurrera med sjukdom i kroppen.

– Verdscupen har ein bra status. Når alle verdscuprenn tel, vil ein gjerne gå alle løp for ikkje å tapa poeng, og det kan vere ulykksalig ut frå aspektet med helsa til dei aktive, seier han til NRK.

– Kjennest litt feil

Derfor foreslår Nilsson at ikkje alle renn skal telja.

– Vinn du flest løp, men du er ikkje med i totalen fordi du blir sjuk, så kjennest det litt feil. Synest eg, seier han.

Nilsson viser til at det tidlegare var mogleg å stryka tre renn i verdscupen i skiskyting, eit system rett nok den idretten òg har gått bort ifrå.

– Det var jo diskusjonar her om året for dei òg, at dei kjenner seg litt tvinga til å konkurrere. Ein kan vere sjuk, men ein kan jo òg vere ordentleg sliten med det tøffe konkurranseprogrammet, seier Per Nilsson.

I mars gjekk Johannes Thingnes Bø verdscuprenn trass positiv koronatest.

Forslaget får støtte av ei rekkje utøvarar, mellom anna av Tiril Udnes Weng. Verdscupvinnaren frå i fjor har enno ikkje komme i gang med sesongen på grunn av koronaviruset.

– Om me kunne stroke to renn, til dømes, så hadde ikkje ein sjukdomsperiode vore så avgjerande, påpeikar ho overfor NRK.

Får støtte

– Eg ønskjer det gjerne velkommen, for det er eit vanvitig tøft rennprogram, og eg skulle gjerne teke ei helg av i løpet av ein sesong, seier Pål Golberg.

Golberg vann verdscuprennet i Gällivare laurdag. Sist vinter kjempa han lenge om samanlagdsigeren i cupen, før han måtte gi tapt mot Johannes Høsflot Klæbo.

KONKURRERER MYKJE: Pål Golberg har allereie gått ni renn i vinter. Haldar han seg frisk, blir det rundt 30 til. Foto: Ulf Palm / NTB

Klæbo, som allereie har mista renn denne sesongen på grunn av sjukdom, synest òg tanken er god.

– Det er klart at for utøvarane hadde det sikkert vore godt. Samtidig skjønner eg at FIS vil ha alle på start til ein kvar tid. Det vil alltid vere to sider av ei sak, seier Klæbo til NRK.

Nettopp for å få flest mogleg av dei beste til start så ofte som mogleg, endra Det internasjonale skiforbundet (FIS) poengsystemet i langrenn før førre sesong. Det nye systemet gjer at det skil mykje mindre mellom ein siger og til dømes ein tiandeplass.

– Med poengsystemet ein hadde før, så var det litt meir «fair». Viss ein vart nummer ein, to eller tre, så hadde det ikkje like stor betydning om ein mista eit renn her og der. Spørsmålet er om me bør ha «back to basic» i staden, seier distansestjerna til svenskane, Ebba Andersson.

Vil ikkje gå med sjukdom

Som eit alternativ støttar ho Per Nilssons forslag.

– Det er ikkje ein heilt dum tanke å ha det som Per foreslår heller, men uansett kjem jo helse først. Konkurrerer ein viss ein ikkje er i hundre, då trur eg ein øydelegg litt for seg sjølv, seier Andersson, og får støtte av Golberg.

– Eg trur folk er såpass redde for å konkurrera med sjukdom i kroppen. Det blir opp til kvar enkelt, då, men for meg er det i alle fall uaktuelt å gå skirenn viss eg kjenner på noko som helst form for sjukdom.

VIL TILPASSA KALENDEREN: Renndirektør Michal Lamplot. Foto: JOHANNA WALLEN / BILDBYRÅN

Renndirektøren for langrenn i FIS, Michal Lamplot, understrekar overfor NRK at han ikkje tidlegare har høyrt om forslaget. Derfor synest han òg at det er vanskeleg å ha ei klar meining.

– Generelt ønskjer me at så mange utøvarar som mogleg skal konkurrera regelmessig. Langrennssesongen er ikkje så lang, så me bruker poeng og premiepengar for å motivera utøvarane til å konkurrera meir, seier han.

Legger inn frihelgar

Renndirektøren ser samtidig poenget.

– Me ønskjer definitivt ikkje at utøvarar som er sjuke eller bryggjar på sjukdom skal konkurrera. Men det må dei avgjera sjølv, fastslår han.

Lamplot fortel at FIS ønskjer ein verdscupkalender som skal gi utøvarane kvileperiodar undervegs.

– Ideelt skal me ha konkurranse tre helgar på rad, deretter ei helg fri for trening og restitusjon, og såg ei ny blokk, seier han.