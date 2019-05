Tour-endringer for stjernene: Må vurdere drikkesekk på langløp

– Det er vedtatt, sier Åge Skinstad, Norges representant i verdenscupkomiteen til NRK, kort tid etter at renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, har slått fast at ingen var imot forslaget om at Tour de Ski kommende sesong avsluttes med fellesstart, slik NRK skrev 17. mai.

Fleipet med norsk syn

Det betyr at hele feltet starter samlet fra stadion og legger ut på den rundt ni kilometer lange etappen som avsluttes med målgang på toppen av en alpinbakke.

Skinstad var for øvrig i det muntre hjørnet da komiteen var enige om forslaget. Få representanter for nasjonene rundt bordet tok ordet.

Men nordmannen var åpenbart klar for endringer og uttalte blant annet at «Norge har tradisjon for å være mot alle nye forslag. Men denne gangen støtter vi det og synes det er en god løsning» til stor stor latter fra sine kolleger for sin selvironiske tone.

Saken fortsetter under bildet.

JOBBER FOR NORGE I FIS: Åge Skinstad, her avbildet i Seefeld sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

For mye negativt sist sesong

Han blir imidlertid litt mer alvorlig når NRK spør hvorfor man skal endre noe som samler en haug med folk foran TV-en fra før av.

Skinstad mener det var for mye negativt fokus på touren sist sesong, mye på grunn av at enkelte stjerner ikke stilte opp, noen hoppet av underveis og at få gikk opp den siste bakken.

Derfor håper han at endringene kan føre til positiv oppmerksomhet for touren kommende sesong. Men det innebærer altså at det ikke lenger er førstemann til toppen som er Tour de Ski-vinner, slik det har vært i over et tiår.

Han lar det være opp til god TV-produksjon for å sørge for en god seeropplevelse, der både dramatikken om etappeseieren og sammenlagttriumf kan følges samtidig.

– Og du garanterer at det ikke blir knall, fall og kaos underveis?

– Selve alpinbakken er så bred og man kan lage den enda bredere. Det som blir utfordringen handler om å gjøre svingene brede nok i starten. Så blir det viktig med god TV-produksjon, at folk klarer å følge med både hvor sammenlagtlederne er og kampen om å vinne selve klatreetappen, sier Skinstad.

Saken fortsetter under bildet.

VANT I TOUR-DEBUTEN: Johannes Høsflot Klæbo, her først over målstreken under sist sesongs Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil holde sprinterne igjen

Det betyr at årets Tour de Ski åpner med to etapper i sveitsiske Lenzerheide, hvorav én er sprint. Deretter venter to distanser i Toblach før alt avsluttes med helgen i Val di Fiemme.

Der blir det først en klassisk-etappe, før det venter en sprint lørdag. Dermed er det nesten en uke mellom de to sprintene i Tour de Ski. Et helt bevisst valg for å holde sprinterne i tour-sirkuset. Så avsluttes altså alt med en fellesstart.

Tog og drikkesekker

På det samme møtet med verdenscupkomiteen var også Guri Hetland. Hun er sjef for Ski Tour 2020, en tour som skal gå fra Östersund i Sverige og som via Storlien og Meråker skal ende i Trondheim.

På en oversikt over hvordan den skal foregå, presenterte Hetland flere nye ting, men spesielt følgende punkter var interessante:

***Utøverne er nødt til å ta tog mellom destinasjonene. Blant annet skal én pressekonferanse gjennomføres på et tog. Personlig bagasje skal derfor arrangøren ta ansvar for at transporteres fra ett hotell til det neste.

***På en av etappene, den 38 kilometer lange distansen mellom Storlien og Meråker, skal utøverne bære sin egen næring. Først etter 22 kilometer får skiløperne lov til å motta næring, mat eller væske, fra støtteapparat.

Saken fortsetter under bildet.

LEDER NY TOUR: Guri Hetland, her fra da hun var trener i Sveits tilbake i 2013. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Tour-exit ved tog-nei

Målet, sier Hetland, er at idretten skal ta et standpunkt i viktige saker som klimaspørsmålet.

Hun legger til at nettopp «skisporten er dønn avhengig av snø», at «klimaendringene truer vinteren vår» og dersom FIS og utøverne bryr seg og tar klimaspørsmål på alvor, så tror Hetland at de kan påvirke i rett retning.

– Men det mest spesielle med touren er at de skal kjøre tog fra sted til sted. Det er de ikke vant til. Vi stiller alle på samme tog. Og FIS har sagt at «er du ikke på det toget, så starter du ikke skirennet».

– Det andre nye er den lange etappen i fjellterreng og uten vei som følger traseen. Så i stedet for å bruke masse snøskutere for å sørge for drikkestasjoner, så må utøverne bære sin egen drikke. Det betyr at de kommer til å gå med drikkesekk eller drikkebeltet. Det er de heller ikke vant til, sier Hetland – og smiler.

Saken fortsetter under bildet.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Positiv langrennssjef

Langrennssjef Espen Bjervig har tro på noe nytt og virker ikke veldig bekymret over det nye tour-konseptet. Han mener Norges Skiforbund og stjernene har godt av et slikt opplegg for å forstå at man skal ta vare på snø, temperatur og miljøet rundt seg.

Han tror også landslagsløperne kommer til å håndtere både lange togturer og det å ha med egen næring fint.

– Vi får se om noen har behov for å ha med seg en flaske på ryggen og legge den fra seg etter 22 kilometer, eller om de tar en god frokost og går helt inn. Jeg tipper noen gjør det siste også, sier han.