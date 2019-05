Mot radikal endring i Tour de Ski – slutt på at førstemann i mål vinner

Da Johannes Høsflot Klæbo segnet om i målområdet på toppen av «monsterbakken» Alpe Cermis 6. januar i år, visste han at han hadde vunnet Tour de Ski.

I framtida kan Klæbo trolig vinne Tour de Ski også uten å krysse målstreken på toppen av slalåmbakken først – mens den som krysser streken først kan bli tvunget til å vente i spenning for å få vite hva det holder til sammenlagt.

På kalendermøtet i Dubrovnik i månedsskiftet mai/juni skal nemlig langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) diskutere grep for å revitalisere det store høydepunktet på verdenscupterminlista i langrenn.

Ett av forslagene er å gjøre om klatreetappen fra jaktstart til fellesstart.

– Jeg synes det er spennende, og jeg synes vi skal prøve noe. Tour de Ski har nå eksistert i 13 år, og en liten vitamininnsprøytning trenger vi, sier Vegard Ulvang til NRK.

VIL HA FORNYELSE: Vegard Ulvang mener Tour de Ski trenger fornyelse. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Innfrir utøverkrav

Ulvang er leder i den internasjonale langrennskomiteen – og var også en av arkitektene bak Tour de Ski.

Uten å ville svartmale, erkjenner også komitélederen at litt for mange stjerner har manglet i touren de siste årene og at litt for mange har falt fra underveis.

I utøverundersøkelsen fra sesongen som gikk, som NRK tidligere har presentert, framgår det at bare 28,7 prosent av de 118 utøverne som deltok i undersøkelsen fullførte touren sist vinter.

Et tiltak som nesten helt sikkert blir vedtatt, er å innføre konkurransefri både helga før og helga etter Tour de Ski, noe utøverne samlet har bedt om. Men det blir tidligst mulig fra og med 2020/21-sesongen.

Men allerede førstkommende vinter kan det altså bli en helt annerledes avslutning, der det kan være spenning om sammenlagtseieren lenge etter at første løper har krysset målstreken på siste etappe.

– Hva får man og hva mister man med sisteetappen som fellesstart?

– Du får en mer spennende siste dag. Det er ikke ofte det har vært kamp om å vinne til topps, det har vært mer fokus på enkeltmannens slit opp den endeløse bakken. Jeg tror du vil få et tett felt ganske langt opp og du vil få fokus på hvem som vinner siste dagen, sier Vegard Ulvang til NRK.

Røthe: – Høres spesielt ut

Forslaget kom ikke opp før i forrige uke, da langrennsledelsen i FIS møtte TV-rettighetsholdere på et møte i Milano. Ifølge Ulvang er TV-selskapene positive til en slik endring.

For øvrig regner Ulvang med en blandet mottakelse.

– Som vanlig når det kommer nye forslag, er noen entusiastisk og noen mer lunken, påpeker han.

Og NRK trenger ikke lete lenge for å finne motstridende meninger.

KRITISK: En av de norske gullguttene fra VM i Seefeld, Sjur Røthe, vil beholde sisteetappen i Tour de Ski som den er. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det høres spesielt ut. Førstemann på toppen av bakken skal være vinner av Tour de Ski. Punktum, sier Sjur Røthe.

– At man må vente til alle er i mål og se på utregning før man kan kåre en vinner av Tour de Ski, har jeg lite tro på. Jeg tror dette gjør det vanskelig for TV-seerne å ha oversikt, utdyper verdensmesteren på tremil.

– Det blir det opp til GPS-teknologi og kommentatorer å holde orden på hvor totallederen beveger seg, er Ulvangs svar på det.

Musgrave: – Har vært kjedelig

Andrew Musgrave er positiv til forslaget.

– Jeg synes det kan være bra å endre bakken til fellesstart. Det har ofte vært kjedelig å se på, med store avstander. Og det er altfor stor fordel å starte i en gruppe kontra å måtte gå alene, påpeker britenes beste langrennsløper.

– Fellesstart på sisteetappen er en bra ting å prøve, mener Maurice Manificat, som tradisjonelt er blant de aller beste på klatreetappen i Val di Fiemme.

– Men det kunne ha vært beholdt som jaktstart om det ikke ble delt ut bonussekunder gjennom touren, påpeker franskmannen.

Nettopp bruken av bonussekunder i touren er omstridt blant utøverne. I den allerede nevnte utøverundersøkelsen sier 52,33 at det deles ut for mange bonussekunder, mens 47,67 svarer nei på spørsmål. Utøverne er med andre ord splittet.

Ny sprintkonkurranse

Til nå har det vært slik at den som samler flest bonussekunder har vunnet den såkalte poengtrøya. Også på dette området vurderes det nå endringer.

Ifølge Ulvang kan bonustrøya bli erstattet av ei sprinttrøye, med et poengsystem som er uavhengig av dagens bonussekunder.

Begrunnelsen er et ønske om å få flere sprintere til å fullføre. Til nå har mange sprintere brutt touren etter at de to sprintene har vært unnagjort, for å forberede seg til nye sprintrenn helga etter Tour de Ski.

– For eksempel kan det deles ut sprintpoeng på 1,5 km eller første TV-punkt i intervallstarter. Så kan sprinterne avgjøre kampen om den grønne trøya på en spurt i bunn av bakken hvis sisteetappen arrangeres som fellesstart, sier Ulvang.

– Interessant idé, og jeg tror sprinterne liker det. Jeg gjør i hvert fall det, sier den finske sprinteren Martti Jylhä, som er tillitsvalgt blant utøverne.

– Kort oppsummert høres det ut som FIS har noen bra planer, for en gangs skyld, oppsummerer Andrew Musgrave.