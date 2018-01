Tour de Skitvær: – Vi har vinterklær og ikke regnklær

Værmeldingen viser nemlig store nedbørsmengder og kraftig vind på sprinten onsdag.

– Vi må sørge for at vi kan ha en konkurranse her, at det er trygt, sier rennsjef Pierre Mignerey til Expressen.

Didrik Tønseth (26) er forberedt på en ubehagelig sprint og tror det dårlige været blir en ekstra belastning.

– Kroppen er nedkjørt fra før etter tre tøffe løp. Når du treffer på et sånt her vær og blir «dyngbløt» på en sprintdag så kommer det til å suge krefter ut av oss som skal gå, sier Tønseth.

– Er regn verre enn snø?

– Ja, det er det. Du blir mer kald og gjennombløt. Vi har vinterklær og ikke regnklær, konstaterer Tønseth.

– Sykdomsrisikoen øker med antall millimeter nedbør, så blir det trekk med vind igjen, så blir det surt, sier han.

OBS PÅ VÆRET: Vidar Løfshus og resten av støtteapparatet tar de forholdsreglene de kan i forkant av en regnfull sprint. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Utfordring hvis de blir våte

Landslagslege Petter Olberg mener været gir en økt risiko for sykdom, men at det da blir viktig å passe ekstra godt på.

– Været gjør at det blir ekstra viktig å skifte og få på seg noe tørt med en gang man kommer i mål. Vi er ekstra påpasselige med det, sier Olberg.

– Sånn ellers er de vant til å trene i regnvær den gjengen her, så det skal nok gå greit. Men det er klart det er en utfordring hvis de blir våte og stående i ro.

Nytt utstyr

Landslagssjef Vidar Løfshus forteller at det norske laget har gått til innkjøp av nytt utstyr foran onsdagens sprint.

– Siden det er meldt så mye nedbør skal vi ut å kjøpe litt utstyr. Vi skal ta de forholdsreglene som vi kan. Vi skal være obs på været, sier Løfshus.

Men han tror ikke smøringen blir noe problem.

– Det ser ut som det blir et realt klisterføre, så smøringa blir nok ikke noe problem. Vi er mer redd for at noen skal bli våte og kalde, sier Løfshus.