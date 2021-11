Klubben bekrefter sparkingen av Santo i en kort pressemelding. Santo har bare hatt jobben i fire måneder.

Tottenham ligger på en skuffende åttendeplass på tabellen. Det som fikk begeret til å renne over for klubbeierene, var 0-3 på hjemmebane mot Manchester United lørdag

Også Santos trenere, Ian Cathro, Rui Barbosa og Antonio Dias, er fjernet fra sine jobber.

– Jeg vet hvor mye Nuno og trenerapparatet hans ønsket å oppnå suksess, og jeg beklager at vi måtte ta denne avgjørelsen. Nuno er en ekte gentleman og vil alltid være velkommen her. Vi vil takke ham og trenerne for jobben og ønske dem lykke til i framtiden, sier sportsdirektør Fabio Paratici til klubbens nettsted.

Santo ble kåret til månedens manager så sent som i august. Siden den gang har det gått tyngre for portugiseren og Tottenham.

Santo endte til slutt opp med fem seirer og fem tap i Premier League som manager for London-laget.

I pressemeldingen opplyses det også at en oppdatering rundt managersituasjonen vil komme etter hvert.

Santo var manager i Wolverhampton før han kom til Tottenham før denne sesongen.

Tidligere Chelsea- og Juventus-trener Antonio Conte nevnes som mulig erstatter for Santo. Den anerkjente fotballjournalisten Fabrizio Romano skriver på Twitter at Tottenham har tatt kontakt med Antonio Contes team og at de føler seg «selvsikre» med å overtale Conte til å ta jobben.