I dagane før oppgjeret mot byrival Vålerenga i Toppseriens andre runde, har Røa-spelarane trena godt, på heile kunstgrasbana.

Det er ikkje alltid dei har den luksusen.

Deler bane med yngre lag

Kvar veke må dei nemleg dele bane med nokon av dei yngre laga til klubben.

Til NRK fortel Røa-trenar Geir Norby at laget, når trykket på banen ikkje blir påverka av sommarferie eller koronasituasjonen, er fornøgd om dei har fått trene på heil bane eit par gonger i veka.

Geir Nordby skulle gjerne sett at laga hans trena litt oftare på heil bane. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

– Innimellom kunne det vore ålreit å ha heile bana. Vi deler jo bane med yngre lag på både godt og vondt, seier han og forklarer at det å skape ein relasjon mellom førstelaget og unge aspirerande spelarar er ein hyggjeleg og viktig bieffekt.

51-åringen presiserer likevel at det har vorte betre, mellom anna fordi dei no trenar tidlegare på dagen.

Viktigare enn meisterligaspel

Problemstillinga i Røa er på ingen måte sjeldan fortel Hege Jørgensen, dagleg leiar i Toppfotball Kvinner, til NRK.

– Alt i alt handlar dette om økonomi. Spør eksempelvis tittelforsvarar LSK Kvinner om kor mange gonger i veka dei har moglegheit til å trene på heil bane. Som ein finurlegheit var dette det einaste Hege Riise sa ho ønskte seg føre spel i meisterligaen i fjor.

Dagleg leiar i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Sjølv om det ikkje er uvanleg, er det ikkje alle laga i Toppserien som har dei same utfordringane som Røa. Vålerenga har til samanlikning heimebana til herrelaget som treningsfelt for seg sjølv kvar trening.

– Det er jo fantastisk at dei får tilgang til dei nye fasilitetane som klubben vel i stor grad har fått på plass i kraft av herrefotballen, seier Jørgensen og legg til:

– På den andre sida har vi positive døme i både Klepp, Sandviken og Rosenborg, som i samarbeid med både lokalt næringsliv og kommunar har klart å etablere gode fasilitetar for toppsatsinga på kvinnesida.

Vanskeleg å føle at ein er proff

Røas Ingrid Kvernvolden opplevde dei same utfordringane òg då ho spelte for LSK Kvinner.

– Vi deler bane her oftare enn vi gjorde i LSK, det har jo noko å seie for kvaliteten på treningane, seier ho til NRK.

Ho meiner at standarden Vålerenga har bør vere norma.

Ingrid Kvernvolden ønskjer å trene meir på heil bane. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Vålerenga er veldig heldig som får ha ein heil bane for seg sjølv. Eg meiner jo at det burde vere eit krav for alle laga i Toppserien at når vi trenar, så får vi trene på heil bane.

Kvernvoldens lagvenninne, Hanna Terry, seier det pregar kjensla av å vere ein profesjonell fotballspelar.

– Nokon gonger er det vanskeleg å kjenne på det når ein kjem til ei trening og det er sånn, men det hjelp på å ha ein god innstilling til det.

– Vi har ikkje dei resursane som andre har, men eg lev greitt med det, legg ho til.

AVGRENSA RESSURSAR: Røa har sett ut stolar frå klubbhuset for at spelarane skal ha noko å sitje på ved Røa-banen. Her står Hanna Terry på sidelinja. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / Bildbyrån

Ingen har råd til å vatne banen

Det er kommunen som eig heimebana til Røa, og saman med klubben vart dei samde om å leggje eit vatningsanlegg.

Undervegs i prosjektet viste det seg at kommunen ikkje hadde finansieringa dei trong for å fullføre prosjektet.

Bymiljøetaten skriv følgjande til NRK i ein e-post:

«Det vart etablert røyrsystem, men det er ikkje kopla på vatn. Ein kan ikkje kople seg direkte på offentleg vassanlegg pga. manglande trykk/vassmengd, så løysinga er å etablere ein vasstank under bakken i nærleiken av bana. Kostnaden for dette vart for stor for prosjektet, så det vart ikkje etablert.»

Dei skriv òg at klubben har fått løyve til å finansiere siste del av prosjektet.

Vatningsanlegget er installert, men ikkje i bruk. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Per-Ivar Stokkmo, leiar for marknad og kommunikasjon i Røa, seier til NRK at idrettslaget ikkje synest det er riktig å bruke pengane til medlemmene på å fullføre eit kommunalt prosjekt i staden for å skape mest mogleg idrettsglede for barn og unge i Røa IL, som er hovudoppgåva til idrettslaget.

Kan bidra til skadar

– Det er klart at kunstgrasbanar er hardt for knea. Når ein har eit slikt anlegg er det jo synd at det ikkje blir brukt. Å bruke det ville nok ha hindra ein del slitasjeskadar, seier Kvernvolden som har vore sett ut av spel i store delar av dei to siste åra grunna skadar.

– Sannsynet for skadar er jo større når ein ikkje vatnar.

Trenaren hennar deler bekymringa.

– Det er stor risiko for skadar og slitasje, spesielt når det er varmt og matta blir hard. Det er ikkje gunstig for toppidrettsutøvarar. Eit vatningsanlegg på bana bør vere eit must for å ta vare på helsa til spelarane.

Nordby legg til at han i noka grad òg merkar at andre lag er skeptiske til å spele på bana.