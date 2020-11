Gullkampen i Toppserien må utsettes

Morgendagens thrilleravslutning i Toppserien må utsettes fordi en Arna-Bjørnar-spiller har testet positivt for koronaviruset. Det betyr at hele laget må i karantene og at matchen mot Vålerenga i Oslo må utsettes.

Ettersom både Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes kan sikre seg gullet før den siste runden, må også Rosenborgs kamp borte mot Klepp og Avaldsnes´ bortekamp mot Sandviken utsettes til et senere tidspunkt slik at de tre kampene kan spilles samtidig.