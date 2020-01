Derfor tok han seg noen dager fri og noen med helt lett trening etter han reiste hjem til Trondheim fra Tour de Ski 1. nyttårsdag.

Det viktigste var kanskje at han gjennomgikk en rekke tester. Blant dem en test for å sjekke laktatnivået og hvor kroppens grense for melkesyre går, og blodprøver for å finne ut om de kunne gi svar.

– Jeg har trukket helt i bremsen og sjekket ut om dette var alvorlig. Jeg tok blodprøver for å sjekke verdier, at jernnivået og alle kroppslige funksjoner er på stell. Jeg kunne funnet grunner til hvorfor ting har blitt som det har blitt.

– Det ser ut til at det er summen av mange ting. Men akkurat nå ser det ut som ting er normalt. Det sier laktatprofilen, selv om den viser at formen ikke er tipp-topp, og det samme viser blodprøvene.

Spørsmålet er om det er akkurat litt for sent til å overbevise landslagsledelsen før verdenscuputtaket til Nove Mesto, der rennene går om en drøy uke.

ÅPNET STERKT: Didrik Tønseth vant 15 kilometer i klassisk på Beitostølen foran Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

– Har måttet betale

For sesongens første måned har vært svært kontrastfylt for Byåsen-løperen. Han vant 15 kilometeren i klassisk stil på råsterkt vis under langrennsåpningen på Beitostølen. Så fulgte en god mini-tour i finske Ruka der han ble nummer syv i totalen til slutt.

Men derfra og ut har det vært bom stopp.

For i stedet for å reise med lagkompisene til verdenscupen på Lillehammer i begynnelsen av desember, valgte Tønseth å dra til terreng-EM i Portugal. Dit dro han etter å ha ligget rett ut i noen dager med feber, oppkast, og det som trolig var et magevirus.

– Kroppen har tydeligvis fått seg en «trøkk» etter Lisboa. Jeg har virkelig fått kjenne på og måtte betale for hardkjøret.

LØPE-LIDENSKAP: Didrik Tønseth og Henrik Ingebrigtsen under NM i terrengløp i september. To måneder senere løp langrennsløperen EM i Lisboa. Foto: Tore Meek

«Sjanglet»

For da han reiste til Davos i midten av desember ble det en 49. plass på 15 kilometer i fristil. Han fulgte opp med en åpningshelg i Tour de Ski som var helt grei.

Men da touren fortsatte i Toblach nyttårsaften gikk det ille. Tønseth ble nummer 70 (!) på 15 kilometeren der. Det var bare syv mann bak ham på resultatlistene og mer enn tre og et halvt minutt opp til vinner Sergej Ustjugov.

De fleste ristet på hodet. Inkludert Tønseth. Han fortalte i pressesonen at han følte han bare «sjanglet» i løypene. Noe måtte være galt.

– Man blir frustrert. Det verste man vet er å gå så dårlige skirenn, sier Tønseth.

– I faresonen

Heller ikke allroundtrener Eirik Myhr Nossum har klart å sette to streker under et svar på hvorfor ting gikk som det gikk.

De siste dagene har 28-åringen trent rolig, men også lagt til noen lette hardøkter for å rulle hele kroppsmaskineriet i gang igjen.

Det store spørsmålet er om Tønseth er en del av Norges tropp til Nove Mesto om en drøy uke. I Tsjekkia skal det gås 15 kilometer intervallstart i klassisk og avsluttes med en 15 kilometer jaktstart i fristil.

VANSKELIGE AVGJØRELSER: For allroundtrener Eirik Myhr Nossum, her i Val di Fiemme under årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Fordi Johannes Høsflot Klæbo mistet den gule ledertrøya i verdenscupen i Tour de Ski, har ikke Norge den friplassen helt frem mot Skitouren i Trondheim i februar. Med andre ord er det kun ordinær norsk kvote på seks mann.

– Per nå er han i faresonen med tanke på Nove Mesto, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

Derfor går Tønseth – og i utgangspunktet Emil Iversen – Uglarennet i Trondheim førstkommende søndag. Det er et lokalt skirenn på Byåsen.

– Det er for å se at ting fungerer. Intervallene jeg har kjørt har vært greie. Men skirenn er mye mer brutalt. Så jeg skal ta det som en test. Etter søndagen får man mer svar på om man er klar for å gå flere renn, sier langrennsprofilen.