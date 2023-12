Tok truse-grep etter feilmålingar i hopp: – Nokon hadde veldig store truser

– Det var mellom anna undertøyet. Me fann ut at nokon hadde på seg veldig store truser, forklarer Fis-kontrollør Christian Kathol til NRK.

Han snakkar om målingane Fis gjorde av hopparane før sesongen. Dei vart så upresise at forbundet no har målt alle på nytt.

KONTROLLØR: Fis-kontrollør Christian Kathol. Foto: Trygve Heide / NRK

– Inntrykket mitt var at det ville vera større forskjellar, men for rundt 70 prosent var måla omtrent dei same, seier Kathol.

Med andre ord: Tre av ti hopparar må no gjera endringar på utstyret før neste verdscuphelg i Klingentahl.

Og til den nye målinga måtte Fis gjera intime endringar.

Tok truse-grep

I sommar vart alle hopparane målte i ein 3D-skannar. Denne skanninga skulle gi hoppkontrollørane detaljerte mål for alle utøvarar. Under skanninga står utøvarane i ei truse, og då målingane vart gjorde i sommar stilte utøvarane i eigne truser.

Høgd og kroppssamansetning definerer kor stor hoppdress og kor lange ski hopparane kan bruka. Store hoppdressar og lange ski er ein fordel. Men då Fis gjorde undersøkingane sine var det eitt stort problem:

Dei lange trusene gjorde at skanninga ikkje vart nøyaktig nok. Derfor måtte Fis skaffa nye, like truser og testa alle utøvarar på nytt.

Så er spørsmålet kva slags utslag det vil gi på resultatlistene.

– Eg tippar ingen. Viss nokon er i bra form vil ikkje ein centimeter eller to ha noko å seia, meiner Kathol.

Den oppfatninga deler ikkje Noregs hoppsjef, Clas Brede Bråthen. Han håpar den nye målinga kan vera positivt for dei norske hopparane.

FORDEL: Clas Brede Bråthen håpar at norske hopparar no får ein fordel når fleire konkurrentar må tilpassa utstyret sitt. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Me veit ikkje korleis konkurrentane våre har fått måla sine. Me veit berre at utøvarane våre har akkurat same mål neste helg som dei hadde denne helga. Eg håpar utslaga blir veldig store, seier Bråthen til NRK.

Alle dei norske utøvarane fekk same mål då testen vart utført på nytt, stadfestar Bråthen og dei norske hopparane. Samtidig er Halvor Egner Granerud kritisk til at Fis ikkje gjorde det likt for alle då dei første målingane vart gjorde i sommar.

– Eg tenkjer det er fint at måla blir justerte. Målinga me hadde i Ruka var heilt identisk for alle nasjonar. Det burde vore gjort slik frå start, meiner Granerud.

– Timinga var ikkje den beste

Det tyske laget har fått ein kanonstart på sesongen. Førebels har Tyskland fire hopparar blant dei sju beste i verdscupsamandraget. Karl Geiger, som hamna rett utanfor pallen i Lillehammer, vil ikkje seia noko om dei nye målingane hans.

KRITISK: Karl Geiger er fornøgd med sesongstarten, men kritisk til at utøvarar no må gjera endringar på hoppdressen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Timinga var ikkje den beste. Når ein byrjar sesongen og har trena med dette utstyret opp mot sesongstart, då er det ikkje det beste tidspunktet, seier Geiger.

– Har du nye mål?

– Kvifor spør du?

– Eg spurde dei norske utøvarane òg.

– Eg har ikkje ein kommentar til det.

På spørsmål om det er bra eller dårleg for Noreg med nye mål, svarer Clas Brede Bråthen:

– Eg trur det beste ein kunne oppnå i Ruka ved den nye kroppsmålinga var å få dei same måla som ein hadde før. Eg trur det er så å seie umogleg å få betre mål. Sånn sett har me fått det best tenkjelege utfallet der. Det blir berre spekulasjonar då, for me veit ingenting om dei andre.

– Kathol (Fis-kontrolløren) meinte det varierte mellom ein til to centimeter, men at det ikkje ville ha så mykje å seia. Kva tenkjer du om det?

– Eg tenkjer at då skjønner eg ikkje kvifor me hadde mobilisert heile hoppverda på å gjera ommåling i Kuusamo viss det ikkje har noko å seia, seier Bråthen.