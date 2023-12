Hevder frivillige tok skoene mens han var på do – ble nektet å hoppe: – Så dumt at det ikke går an

– Det er en dum situasjon, for det var ikke min skyld, sier en slukøret Pawel Wasek til NRK.

Etter at han hadde vært på toalettet før han skulle hoppe i første omgang var hopputstyret til den polske 24-åringen sporløst forsvunnet på toppen av Lysgårdsbakken.

Det polske laget hevder at det var en de frivillige som tok bagen og skoene til heisen og sendte dem ned fra toppen.

Dermed fikk han ikke hoppe, ettersom han ikke var klar i tide.

– Det er veldig frustrerende. Vi har dratt langt for å dra hit å hoppe, men på grunn av denne situasjonen kan jeg ikke hoppe, sier Wasek.

Konkurransesjef Linda Svendsrud sier de har snakket med de frivillige rundt situasjonen.

– Arrangøren hadde et opplegg for å frakte bagene til utøverne ned etter at de hadde gjort seg klare til hopping. Det dannet seg et system på hvor de bagene ble satt, og dessverre sto bagen til den polske utøveren ved det området, sammen med de bagene som det så ut til at skulle fraktes ned, sier hun.

Svendsrud fortsetter:

– Den ble med ned i transporten. Det er beklagelig, men det er nå en gang slik at ifølge regelverket, så er det utøveren som er ansvarlig for eget utstyr, sier hun videre.

– Så dumt at det ikke går an

Waseks trener, Thomas Thurnbichler, sier han aldri opplevd har noe lignende og ikke kan forstå at det kan skje noe slikt i verdenscupen.

– Det er så dumt at det ikke går an, sier han til NRK.

Treneren forteller at utøveren oppdaget at utstyret var borte tidlig nok til at noen i det polske støtteapparatet kunne fått det opp igjen, men mener det manglet kommunikasjon fra arrangøren sin side.

– Jeg har snakket med FIS og sagt at jeg er superskuffet.

TRENER: Thomas Thurnbichler. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

Han er heller ikke fornøyd med juryen.

– For meg er det ikke rettferdig av juryen. De var ikke åpne for noen diskusjon, men det var ikke hans feil. Han var ikke ansvarlig for denne situasjonen. Jeg håper noe slikt som dette aldri skjer igjen, mener treneren.

Norske Halvor Egner Granerud stusset over at Wasek, med startnummer 36 på brystet, fortsatt var ved siden av ham på toppen da nummer 37 satte utfor.

– Det er bare synd på han. Det er bare kjipt. Noen har vært litt ivrige på å gjøre jobben vår. De har vært veldig flinke til å sende ned de varme klærne våre, men de har tydeligvis blitt litt overivrige, sier Granerud.

SKJØNTE LITE: Halvor Egner Granerud. Foto: Terje Haugnes / NRK

Må være klar til rett tid

På grunn av en regelendring før sesongen, kunne ikke utøveren hoppe på et senere tidspunkt i omgangen.

– Hvis utøveren ikke er klar i det tidsrommet utøveren skal hoppe, så har ikke utøveren mulighet til å hoppe med mindre det er noen ekstreme spesielle omstendigheter. Det er dette vi ønsker å få klarhet i, sier Sandro Pertile, rennsjef i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS).

– Synes du ikke dette er spesielle omstendigheter?

– For å være ærlig, så vet jeg ikke. Det er det jeg ønsker å få klarhet i, sier Pertile.

PS! Stefan Kraft vant rennet og har med det vunnet samtlige fire renn til nå i sesongen. Marius Lindvik ble beste norske på en sjetteplass.