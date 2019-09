Tok NM-medalje i vinter – nå skal skiskytteren gå for Belgia

– Det blir sikkert som å bli kastet til ulvene i år, men det får jeg tåle. Så vokser man bare på det, sier Lie til NRK.

Trønderen snakker om det som venter henne i verdenscupen og VM til vinteren. Lie har gått IBU Cup (nest høyeste nivå) og Norgescup, men ikke klart å ta steget inn i verdenscupsirkuset.

NM-MEDALJER: Lotte Lie står blant annet med NM-gull og -bronse i henholdsvis stafett (2018) og fellesstart (2019). Foto: Geir Olsen / GOL1

Nå har hun imidlertid søkt Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) om å gå VM og verdenscup for Belgia. Søknaden er ventet å gå gjennom siden IBU tradisjonelt sett godkjenner doble statsborgerskap.

– Du er litt sårbar

Lie er født og oppvokst i Norge, men med belgisk mamma og belgisk pass, har hun hatt like sterk tilknytning til Belgia hele livet.

Det er flere år siden hun fikk den første henvendelsen. De siste sesongene har tanken vokst seg stadig større.

– Jeg bor jo i Norge og er norsk, samtidig som jeg er belgisk. Så det er litt rart. Det er litt rart å stå her og si at jeg skal gå for Belgia. Jeg har ikke sagt det til så mange. Jeg føler at det er litt fjernt, forklarer Lie.

– Hvilken følelse kjenner du på når du tar valget?

– Du er litt sårbar. Fordi det er ikke sikkert andre ser på det like sterkt som jeg gjør det. Jeg føler det er et stort valg, sier Lie.

– Veldig rart

Belgia har mål om å forsterke landslaget i skiskyting – særlig på kvinnesiden. Franskmannen Jean-Guillaume Beatrix, som la opp i fjor, er hentet inn som trener.

Samtidig er ikke Lie god nok til å slå seg inn på det norske verdenscuplaget.

Trener Emil Hegle Svendsen påpeker imidlertid at mange løpere har lyktes med å skifte landslag.

Lie vil fortsatt trene under Svendsen i privatlaget Team Mesterbakeren.

MERITTERT: Gullgrossist Emil Hegle Svendsen la opp i 2018. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Du får det høyere nivået på daglig basis. Så strekker du deg litt lenger hele tiden. Kanskje du får en tøff start, men så er det mange som klarer å ta ut mer av sitt potensial når de hele tiden strekker seg og er med på det øverste nivået, sier Svendsen.

Lie er også forberedt på «ganske mange slag i trynet», slik hun selv beskriver det.

Belgia ønsker at Lie går parstafettene i verdenscupen før hun stiller til start på samme distanse i VM.

– Jeg får kjenne litt på hvordan trøkket blir. Det blir jo veldig rart. Jeg må jo matche meg forsiktig, sier Lie, som har 2022-OL som sitt store mål.

Da vil hun i tilfelle gå i rødt, svart og gult.