To av disse vrakes til VM

VIL SLÅ TILBAKE: Landslagstrener Kristian Hammer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er noe drit. Jeg følte at jeg var bra på gang nå, så det er kjipt å ikke få gå renn når man er i dytten. Jeg skulle gjerne vært i Pyeongchang, men jeg håper at jeg får vise hva jeg er god for i verdenscupen i Sapporo før VM, sier Kokslien.

Tirsdag fikk fire mann beskjeden de har ventet på: Magnus Moan, Magnus Krog, Jørgen Graabak og Espen Andersen er tatt ut til VM.

Én plass er fortsatt åpen.

De norske kombinertgutta har slitt denne sesongen. Kun to av dem som er tatt ut har individuelle pallplasseringer i verdenscupen så langt.

Likevel mener landslagssjef Kristian Hammer at det var et enkelt uttak.

– De fire som er tatt ut har vært oppe i toppen i vinter. Vi har ikke prestert som vi har ønsket i år, men vi skal stå på de neste ukene og komme sterkt tilbake i Lahti, sier Hammer til NRK.

Syk Kokslien

Igjen står tre mann, som alle kjemper om den siste plassen. Jan Schmid, Mikko Kokslien og Håvard Klemetsen må overbevise landslagsledelsen om at de er rett mann for jobben.

– Vi venter med å ta ut den siste til etter Asia-turen nå, forteller Hammer.

Kun to av de aktuelle har tatt turen til Pyeongchang og prøve-OL.

Jan Schmid og Håvard Klemetsen har reist, men Mikko Kokslien har blitt syk.

– Kokslien skulle helst ha vært med til Pyeongchang. Nå ble han syk på søndag, og får mindre mulighet til å påvirke utfallet av uttaket, sier sportssjef Ivar Stuan.

Han forteller at det i hovedsak er Schmid og Kokslien som kjemper om den siste plassen.

– Det blir en helhetsvurdering. Mikko har levert gode resultater denne sesongen, og leverte en veldig bra stafett i Lillehammer. Men Jan har hatt god stigning i det siste, og om han presterer i Pyeongchang, har han gode muligheter til å ta plassen, sier Stuan.

SJUK: Mikko Kokslien måtte avlyse turen til Sør-Korea. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Debutant

23 år gamle Espen Andersen har tatt store steg denne sesongen, og debuterer nå i mesterskapssammenheng.

– Det var spennende å få beskjeden. Dette blir det første store mesterskapet for meg, så jeg ser frem til det, sier Andersen.

Han har likevel ikke klart å ta steget helt opp på pallen denne sesongen, men forteller at han har store planer før VM.

– Jeg sparer de beste plasseringene til mesterskapet. Det er helt etter planen, sier Andersen med glimt i øyet.