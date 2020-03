Tittelkampen som har vart i mer enn 100 år

– Har du sett tallene? Det er i ferd med å gå vekk!

Lazios president Claudio Lotito har mange grunner til å ønske koronaviruset bort akkurat nå.

I en tid hvor epidemien koster italienske liv hver dag, burde fotballen være en bagatell. Men eierne av landets største klubber er travle med å diskutere toppseriens skjebne.

Serie A ble suspendert 9. mars, og planen er å fullføre sesongen innen juli. Men om epidemien ikke forsvinner, kan suspensjonen vare til høsten.

Nå ønsker noen av eierne heller å avbryte sesongen og la tabellen stå slik den er nå.

I så fall vil tittelen gå til Juventus, som har 63 poeng. Lazio har 62 poeng.

Lazio-president Claudio Lotito (i midten). Foto: Roberto Monaldo / AP

Lotito vet at om viruset forsvinner fort, eller om sesongen utsettes til høsten, vil Lazio få tid til å prøve å ta igjen Juventus.

Skulle den avsluttes nå, vil Lazio nektes en sjelden sjanse til å bli seriemestere. Det har bare skjedd to ganger tidligere.

I så fall vil det være andre gang at Lazios vinnersjanse ødelegges av en ekstraordinær hendelse.

Kun én gang i historien har Serie A blitt stoppet før slutt. Det var i 1915, da Italia ble med i første verdenskrig.

Tittelkampen det året diskuteres den dag i dag. Den har ført til avisoppslag, anklager og konspirasjonsteorier. Den har gitt liv til en kampanje, drevet av en advokat og Lazio-fan, som har samlet 37 000 underskrifter.

Kampanjen jobber for å få tildelt Lazio seieren fra 1915. Også klubben har støttet kampen om «spøkelsestittelen».

– Det er en gyldig tittel. Den ble tatt fra oss av krigen, har Lotito sagt, ifølge BBC.

Så hva var det som skjedde i 1915?

Ingen vet hvem som kåret vinnerne

I 1914/15 var ikke Italias toppserie en nasjonal liga, slik som nå. Den besto av ulike regionale divisjoner hvor vinnerne møttes i et nasjonalt sluttspill.

Den sesongen gikk de beste lagene videre til divisjoner i nord, sentrum og sør. Lazio ble klare for finalen mot vinnerne fra nord.

Der ledet Genoa, før de siste to kampene skulle spilles 23. mai: Genoa mot Torino, Milan mot Inter.

Men så gikk Italia til krig mot Østerrike-Ungarn.

De to kampene ble aldri spilt.

I flere år sto 1914/15-sesongen uten en vinner. Men etter at serien begynte igjen i 1919, ble Genoa på et eller annet tidspunkt utnevnt som mestere.

Ingen offisielle dokumenter bekrefter avgjørelsen. Ifølge La Gazzetta dello Sport, Italias største sportsavis, ble Genoa ble kåret til vinnere i 1919 av det italienske fotballforbundet (FIGC).

To år senere skal La Gazzetta selv ha holdt en middag på vegne av forbundet hvor de overrakte Genoa tittelen.

Fortsatt vet ingen nøyaktig hvorfor Genoa ble kåret til mestere. Noen hevder at det simpelthen var fordi de hadde det sterkeste laget «på papiret».

Det er ikke et argument som Lazio er villige til å akseptere. Og én fan har vært spesielt bestemt på å komme til bunns i mysteriet.

Jakten på sannheten

Den 24. mai 2015, nøyaktig 100 år etter at Italia ble med i krigen, tok advokaten Gian Luca Mignogna opp kampen for å få ligaseieren kreditert sitt kjære Lazio.

– Jeg kjemper for rettferdighet, sannhet, historie og etikk, skriver Mignogna.

Lazio trenger alle troféer de kan få. De vant sin første ligatittel i 1974, med en voldelig stall som var så splittet at de brukte to ulike garderober.

I 2000 vant Lazio på nytt, da Sven-Göran Eriksson tok sitt stjernegalleri til topps i siste runde og fansen stormet banen.

Lazio-supporterne stormet banen da klubben i 2000 tok sin første ligatittel på 26 år. Foto: Mario Laporta / Reuters

Men to ligatitler på 120 år er lite for en storklubb som Lazio. Det verste er at erkerivalen Roma har én ligatittel mer.

Derfor er seieren fra 1915 så viktig.

– Alle utenom Lazios fans hadde sikkert sagt at dette er en forhistorisk hendelse som bør glemmes. Men en ligatittel er en ligatittel. Og om det er én ting som gjør Lazio-fansen lykkelige, så er det å ta innersvingen på Roma, sier Steven Moore til NRK.

Moore driver fansiden The Laziali og har fulgt Mignognas kampanje tett. Da Mignogna startet den i 2016, krevde han at fotballforbundet delte førsteplassen fra 1915 mellom Genoa og Lazio.

Mignogna hevdet å ha funnet dokumenter som viser at forbundet aldri offisielt ga tittelen til Genoa.

Han mente at forbundet mellom 1919 og 1921 kun ga Genoa seieren som «nordiske mestere».

Da Mignogna leverte sine dokumenter, skapte forbundet en komité for å granske dem. Siden har en ny komité blitt satt på saken, men ingen avgjørelse har blitt tatt.

Underveis har Mignogna vært utrettelig i sin kamp. Så nylig som i februar ga han komitéen nye dokumenter. Han har laget Lazio Story, en nettside dedikert til Lazio, med en egen seksjon om tittelen fra 1915. Seksjonen har lagt ut mer enn 320 poster – om alt fra avisutklipp til dokumenter, sitater og gamle regelverk.

Da The Guardian nylig skrev en sak om spøkelsestittelen, var Mignogna kjapt ute med å skrive et brev til avisen hvor han korrigerte fakta og påstander.

Mignogna har innrømmet at han jobber med en sak som er kompleks.

– I Italia er sannheten veldig vanskelig å finne, sier han.

Så hva er sannheten bak sesongen fra 1915?

Rikdom i nord

Én ting som er sikker, er at flere lag enn Lazio og Genoa kunne vunnet.

Lazio hadde kun vunnet divisjonen for sentral-Italia. De hadde ennå ikke møtt mesterne fra sør, men der ble finalen mellom Naples og Internazionale Napoli (som senere slo seg sammen og ble dagens Napoli) avlyst grunnet rot med registreringen av noen av spillerne.

I nord kunne både Torino og Milan ta Genoa igjen. Altså var flere lag med i bildet.

Så hvorfor ble Genoa mestere?

– Jeg syntes ikke det finnes noen gode forklaringer på det, sier Even Braastad.

Genoas Jawad El Yamiq forsøker å holde ballen unna Lazios Joaquin Correa under kampen mellom lagene på Olympiastadion i september. Foto: Andrew Medichini / AP

Braastad kommenterer Serie A for Strive og driver podkasten Støvelball. Han kjenner historien fra 1915 godt, og sier at selv om avgjørelsen om å gi Genoa seieren var feil, så finnes det faktorer som kan forklare hvorfor det skjedde.

– Et poeng som ofte dras frem, er at Genoa var storfavoritter, sier Braastad.

Det poenget var ikke like sprøtt på den tiden som det kan virke nå.

De første tiårene i italiensk fotball dominerte lagene fra nord totalt. De kom fra rike byer med sterkt næringsliv, som Milano, Torino og Genova.

Selv om det ikke var lov å betale spillere, da fotballen var ment å handle om helse og sunnhet, kunne rike klubber trekke til seg toppspillere ved å gi dem jobber med gunstige betingelser.

Genoa-stjernen Renzo De Vecchi, som var så god at han ble kalt «sønn av gud», ble for eksempel godt betalt for sitt «arbeid» i en bank i byen.

Innen Lazio nådde finalen i 1915, hadde alle de 17 foregående titlene havnet hos lag i nord.

Lazio hadde nådd finalen de to årene før. De hadde tapt 6–0 mot Pro Vercelli, så 9–1 over to kamper mot Casale.

– Genoa var storfavoritter og hadde «mest sannsynlig» vunnet tittelen. Men det forklarer jo ikke hvorfor de ble kåret til mestere, sier Braastad.

Det finnes en annen teori.

Ifølge siden Calciomercato kan det ha vært politiske motiver med i bildet, da fotballforbundet ble styrt av skikkelser i nord.

Kontoret til forbundet skiftet fra by til by på den tiden, spesielt mellom Torino og Milano.

På den tiden skal Genoa ha vært en del av nettverket som styrte italiensk fotball.

– Og det at det er en fordel å kjenne de riktige folkene, er jo ikke noe man har vært fremmed for i Serie As historie heller, sier Braastad.

Oppgjøret som aldri burde vært spilt

Mistanken blant fans i sør om at makten ligger i nord, finnes den dag i dag. Det har lenge eksistert konspirasjoner om at mektige skikkelser fra klubbene fra nord påvirker hvordan italiensk fotball styres.

Alle ligatitlene siden 2001 har gått til lag i nord: Milan, Inter og Juventus.

Samtidig kan slike teorier brukes som unnskyldninger, ifølge Magnus Møller.

– Jeg føler at Lazio, kanskje sammen med et par andre klubber, velger å ta den offerrollen når ting ikke går veien sportslig, sier Møller.

Møller driver både en Twitter-konto og en Facebook-side om Lazio. Han mener at få i Italia ønsker Lazio noe godt, i stor grad fordi deler av lagets fanbase ofte knyttes til fascisme.

Seieren fra 1915 har forsterket inntrykket fra Lazios side av at alle er imot dem.

– Det er noe Lotito bruker for alt det er verdt. Lazio er en klubb som føler seg urettferdig behandlet. Den er alltid hatobjektet, sier Møller.

Av samme årsak frykter Lazio nå hva som kan skje med inneværende sesong. Like før ligaen ble suspendert, skrev Lazios pressesjef, Arturo Diaconale, en lang Facebook-post om temaet.

– Frykten er at inneværende sesong vil ende opp på samme måte som den som ble avbrutt av krigen. Da, som nå, vil avbrytelsen koste Lazio en tittel de har gjort seg fortjent til, skrev Diaconale.

Ciro Immobile er en av årsakene til at Lazio kjemper om seriegull denne sesongen. Spissen har scoret 27 mål på 26 ligakamper. Foto: Alberto Lingria / Reuters

Lazio har en fair sjanse til å ta igjen Juventus om ligaen fullføres. De lyseblå spiller sin beste fotball på mange år. De er ubeseiret i ligaen siden september.

Absolutt alt har klaffet, ifølge Møller.

– Det hadde vært helt uvirkelig om vi hadde vunnet denne tittelen. Spesielt da mot Juventus. Og i en periode hvor Roma er utenfor topp fire. Det er vanskelig å sette ord på hvor enormt stort det hadde vært, sier Møller.

For kort tid siden ledet Lazio tabellen. Men akkurat da koronaviruset var i ferd med å spre seg i Italia, spilte Juventus en hengekamp mot Inter bak lukkede dører.

I etterpåklokskapens lys burde kampen aldri vært spilt, på grunn av epidemien.

Men Juventus vant kampen 2–0, som var nok til å gå forbi Lazio med ett poeng.

Dagen etter ble Serie A suspendert.

– Typisk Juventus, sier Møller.

Juventus og Inter møttes til toppkamp for tomme tribuner i Torino dagen før Serie A ble stoppet på ubestemt tid. Juventus vant kampen 2-0. Foto: Massimo Pinca / Reuters

De to tittelkampene

Det er usikkert hvor mange flere sjanser Lazio vil få til å vinne ligaen i nærmeste fremtid.

Forrige sesong kom de på åttendeplass. Få hadde forventet at de skulle kjempe i toppen i år.

– I tillegg til å ha vært gode, har Lazio hatt en enorm flyt denne sesongen. De har avgjort kamper sent. De har ofte vunnet med ett mål. Ting har hele tiden gått deres vei. Så man kan si at dette er deres store sjanse, sier Braastad.

Han legger til at han tror Lazio kan kjempe i toppen neste sesong, så sant de klarer å beholde nøkkelspillere som toppscoreren Ciro Immobile og playmakeren Sergej Milinković-Savić.

Ingen vet om disse stjernene vil bli værende i Lazio.

Dermed venter Lazio-fansen ekstra spent på hva som skjer med denne sesongen. Selv om enkelte klubber ønsker å avslutte den nå, tviler Braastad på at Juventus bare vil tildeles mesterskapsseieren.

– Det vil skape et kollektivt ramaskrik. Det kommer bare ikke til å aksepteres av de andre klubbene, sier han.

Samtidig venter Lazio på en endelig avgjørelse om tittelen fra 1915. De kjemper teknisk sett om to titler på én gang.

– Det har gått i oppoverbakke, for å si det mildt. Saken har blitt gransket av to spesialkomiteer, og likevel har en endelig avgjørelse blitt satt på vent uten forklaring, sier Moore.

Moore håper likevel at forbundet vil ta en avgjørelse om 1915-tittelen før neste sesong.

Men først må de løse problemene rundt årets Serie A.

Om ikke annet bør de vite hva som kan ligge i vente om de skulle gjøre Juventus til mestere.

Da vil forbundet skape en ny spøkelsestittel. Og skulle det skje, er det ingen overdrivelse å si at debatten kan vare i 100 år.