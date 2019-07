Tissebøter for 14.000 kroner: – Må man, så må man

Med høye temperaturer og mange timer på sykkelen hver dag, er inntaket av væske essensielt for rytterne. Det store inntaket har dog en ulempe. En tissepause er ganske vanlig i løpet av en etappe.

Men en slik pause kan koste noen tusenlapper. Ikke bare taper man tid, men gjør man sitt fornødne blant publikum blir man bøtelagt av rittjuryen.

Dermed kan en tissepause bli en liten utfordring for rytterne, ettersom det stort sett er en god del tilskuere langs veien.

– Jeg så ikke godt nok etter

For nederlandske Steven Kruijswijk, som er lagkamerat med Amund Grøndahl Jansen, har det kostet å lette litt på trykket. Han er en av åtte ryttere som har fått tissebot så langt i årets tour.

FIKK TISSEBOT: Steven Kruijswijk. Foto: Jean-christophe Bott / AP

– Jeg så ikke godt nok etter om det var publikum i nærheten. De har vel rett til å gi bot da. Men noen ganger er det veldig vanskelig å finne et sted for å gjøre det man trenger, sier han til NRK.

En tissebot koster rytterne 200 sveitserfranc, noe som tilsvarer 1730 norske kroner. Dermed har det totalt blitt delt ut bøter på nærmere 14 000 kroner.

De seks nordmennene som deltar i årets tour har ikke fått tissebot så langt.

Disse rytterne har fått tissebot så langt i Tour de France Ekspandér faktaboks Pierre Luc Perichon Jonathan Castroviejo Ivan Cortina García Gorka Izaguirre Insausti Steven Kruijswijk Marc Soler Simon Clarke Lukas Pöstlberger

Tisser i fart

Edvald Boasson Hagen utelukker ikke at han har fått en tissebot eller to i løpet av karrieren.

– Det kan godt være at jeg har fått en bot, jeg har jo syklet i en del år. Må man, så må man, 32-åringen.

Alexander Kristoff sier at han selv aldri har fått tissebot i et sykkelritt.

– Jeg prøver å tisse der det ikke er folk. Det er veldig mange som tisser i fart for å spare krefter, men da tisser man over et ganske langt område. Sjansen er da større for at man tisser foran publikum.

Kristoffs lagkamerat i UAE, Vegard Stake Laengen, forteller at han fikk en tissebot under et ritt i Oman.

– Jeg stoppet på feil side av veien, der var det veldig strengt. Det var ingen folk der, men regelen var at man skulle stoppe på høyre side. Jeg stoppet på venstre side av veien, sier Laengen.