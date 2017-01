De har minst to ting felles:

Begge ble kastet inn som ankerkvinne for Norge i VM-stafett mens de fortsatt var juniorer.

Begge gjør comeback i verdenscupen i Toblach til helga.

Ankerkvinnen fra 2007, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, valgte å droppe Tour de Ski etter å ha slitt med formen før jul. At hun er tilbake i det internasjonale sirkuset er ikke uventet.

– Astrid har fått trent godt. Hun var ikke fornøyd i La Clusaz før jul, men ikke mange dager etterpå så fungerte ting ok. Pila har pekt oppover hele veien, sier landslagstrener Roar Hjelmeset til NRK.

Mer overraskende er det at ankerkvinnen fra 2009, Marthe Kristoffersen, er tilbake. Sist hun gikk et verdenscuprenn utenfor Norge, altså på Norges internasjonale kvote, var for nesten to år siden:

15. februar 2015 ble hun nummer 23 på 10 km fristil i Östersund.

Norges lag i Toblach Ekspandér faktaboks Kvinner:

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Maiken Caspersen Falla

Mari Eide

Anne Kjersti Kalvå

Tiril Udnes Weng

Marthe Kristoffersen Menn:

Håvard Solås Taugbøl

Sondre Turvoll Fossli

Ola Vigen Hattestad

Johannes Høsflot Klæbo

Sidre Bjørnestad Skar

Pål Golberg

Gikk fort i VM-løypa

– Marthe er tatt ut på bakgrunn av at hun gikk fort i skandinavisk cup i helga, sier Roar Hjelmeset.

27-åringen fra Meråker ble hun til slutt nummer tre i sprinten i VM-løypa, etter å ha blitt nummer to i prologen.

Kristoffersen har seks pallplasser i verdenscupen, men den siste kom så langt tilbake som i mars 2012.

Maiken Caspersen Falla er også klar for Toblach, slik planen var da hun reiste hjem fra Tour de Ski.

Ingen av de andre norske Tour de Ski-løperne går til helgen. Heller ikke Marit Bjørgen blir å finne på startstreken, også det i henhold til planen.

På herresiden har både Emil Iversen og Finn-Hågen Krogh valgt å droppe Toblach-helgen etter at de måtte bryte Tour de Ski.

Brandsdal vraket

Likevel har ikke landslagsledelsen funnet plass til Eirik Brandsdal, som dermed er i alvorlig trøbbel med å kvalifisere seg til VM i Lahti.

I stedet har Ola Vigen Hattestad fått en sjanse, til tross for en sesongstart med svake resultater og mye sykdom.

For øvrig satser trener Arild Monsen på løpere som har vist form. Sindre Bjørnestad Skar, Sondre Turvoll Fossli og Johannes Klæbo var i finalen i Lahti i helga, og får dermed nye sjanser i verdenscupen.

Også Håvard Solås Taugbøl er med etter å ha vært sprek, men uheldig, i Lahti.

I tillegger Pål Golberg med videre. Han har slitt med sykdom rundt juletider, men var knallsterk i første del av sesongen.

Lørdag er det individuell sprint i Toblach. Søndag er det lagsprint. Begge renn i fristil.