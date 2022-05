Reiten fullførte vill snuoperasjon – Chelsea sikret seriegullet

Lio gjenvalgt som håndballpresident

Kåre Geir Lio ble søndag gjenvalgt som president i Norges Håndballforbund. 68-åringen har ledet forbundet siden 2015. Inn i styret kommer fire nye ansikter.

Det er Nora Kaalstad (Konnerud IL), Christian Berven (KFUM Håndball), Tine Austvoll Jensen Fornell (Øvrevoll Hosle IL) og Renate Larsen (Tromsø IL) som treer inn og skal sitte i forbundsstyret fram til 2025.

Ingrid Blindheim og Øyvind Indrebø er valgt til henholdsvis 1. og 2. visepresident. På håndballtingets siste dag ble det også valgt inn medlemmer til flere komiteer.

Norges Håndballforbund er medarrangør til fire store mesterskap i årene fremover: VM for kvinner 2023, VM for menn 2025, EM for menn 2026 og EM for kvinner 2028.