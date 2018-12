For den 15 kilometer lange fellesstarten i Nove Mesto søndag, som markerer siste renn på denne siden av nyåret denne sesongen, ble en eneste stor lek for stryningen.

– Å få til en trippel her er helt rått. Jeg tror det er det beste løpet jeg har gjort noen gang, sier Thingnes Bø til NRK.

– Stolt

RÅSTERK: Johannes Thingnes Bø, her avbildet etter et renn tidligere i sesongen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han begrunner hvorfor det er det beste han har gjort noen gang med å fortelle at han har gul trøye, som viser at han er den beste skiskytteren i verden akkurat nå, at det «er et veldig trøkk», at han fra før har vunnet to renn i Nove Mesto denne uken og at forholdene var vanskelige under dagens renn.

Han vant rennet over 46,5 sekunder foran Quentin Fillon Maillet fra Frankrike, mens Evgeni Garanisjev fra Russland tok tredjeplassen, 54,1 sekunder bak. Nest beste nordmann ble Erlend Bjøntegaard på en femteplass. Det skilte ett minutt og fem sekunder opp til Thingnes Bø.

– Jeg er veldig glad og stolt, sier Thingnes Bø om egen prestasjon.

– En nytelse

Men det åpnet jevnt og tett. Inntil Thingnes Bø og storebror Tarjei, som begge hadde fått en luke ned til resten av feltet, tok plass ved tredje skyting.

Der plaffet Johannes Thingnes Bø ned samtlige blinker med den største selvfølgelighet.Tarjei Bø bommet to ganger. Dermed gikk det 25 år gamle skiskytter-esset ut i ensom majestet den siste fjerdedelen av løpet.

På den siste stående skytingen ville han ikke være dårligere. Blinkene føk ned. Thingnes Bø noterte seg altså for 20 av 20 treff i dagens konkurranse.

– Det er en nytelse å se ham i aksjon, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det går nesten ikke an. Fysisk er det det råste jeg har sett av Johannes noen gang, supplerer ekspert Ola Lunde.

Seks seire – åtte forsøk

For seieren var et faktum. Den siste sløyfa på 2,5 kilometer ble for en parademarsj å regne og det ble hans tredje på bare fire dager i tsjekkiske Nove Mesto.

Han vant sprinten torsdag, jaktstarten lørdag og nå fellesstarten søndag formiddag.

Johannes Thingnes Bø tok med maktdemonstrasjonen sin sjette seier på åtte mulige forsøk i verdenscupen siden åpningen i Pokljuka 6. desember.