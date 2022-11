Thingnes Bø utklasset konkurrentene: – Perfekt gjennomføring

Thingnes Bø innrømmet før start at det var litt bittert at han ble slått av sin storebror lørdag. Selv havnet verdenseneren på den sure fjerdeplassen bak Sjåstad Christiansen, Lægreid og sin storebror.

Dagen etter skulle han forsøke å ta revansj i samme løype, og det klarte han med stil da han vant suverent.

Thingnes Bø i mål

– Det er høyt nivå her. Det var mange fulle hus i topp seks, og rask skigåing, sier Thignes Bø etter seieren til NRK.

Perfekt skyting

Og det startet meget godt for 29-åringen. Han hadde en god tid inn til første skyting, og han gjennomførte den raskt med fullt hus. Dermed var jakten på revansj i gang.

Men Bø ville ikke være dårligere, så han leverte også like godt fullt hus og var like bak.

Så kom avgjørelsen på stående skyting. Der leverte han prikkfritt og dessuten raskt. Det sørget for at en seier var meget sannsynlig.

– Han viser en perfekt gjennomføring, sa ekspertkommentator Ola Lunde.

Han er selv veldig fornøyd med sin leveranse fra standplass.

– Begge skytingene er veldig bra. Jeg er offensiv på liggende og tar ned tiden litt. Begynner ikke før jeg er klar for å begynne på stående, og jeg er veldig glad for det. Ti av ti treff på liggende i helgen smaker veldig godt, sier han.

Bø rotet bort sine muligheter for et godt resultat da han serverte to bom på stående skyting.

– Det er for dårlig i så fine forhold, var dommen fra Lunde.

Ingen kunne gjøre noe med Thingnes Bø, men det var jevnt i kampen om plassene bak ham.

TUNG DAG: Tarjei Bø bommet da det gjaldt som mest.

Forbløffet over nivået

Johannes Dale, Lægreid og Sjåstad Christiansen kjempet om andreplassen. Det ble til slutt Lægreid som stakk av med plassen bak den suverene vinneren.

I tillegg imponerte Dale med en femteplass til slutt. Det gjorde han med ti treff. Lunde tror dagens nummer fem får betalt for strevet denne helgen.

– Nå tror jeg Dale sikret plassen sin til verdenscupen, sa NRK-eksperten.

Han var meget imponert over det han så på Sjusjøen.

– De har et nivå som jeg knapt har sett i en norsk åpningshelg, mente eksperten.

– De har et helt enormt nivå på herresiden, fortsatte han.