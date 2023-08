Thingnes Bø står over Blinkfestivalen

Johannes Thingnes Bø står over Blinkfestivalen for å være hjemme med familien etter at han nylig ble far for andre gang.

Ida Lien og Ragnhild Femsteinevik står også over de tradisjonelle rulleskirennene i Sandnes.

– Lien har hatt litt trøbbel med ryggen og vi ønsker derfor å vente med harde konkurranser. Femsteinevik har vært småsyk og derfor velger også hun å bli hjemme, forteller Per Arne Botnan, landslagssjef i Norges Skiskytterforbund.