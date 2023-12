– Det er nesten så jeg håper at jeg bommer så jeg får tre bom og ikke må kjempe hele veien inn. Det er nesten litt svak mentalitet. Da fortjener man å gjøre det dårlig også. Det står til stryk, er Johannes Thingnes Bøs dom over egen prestasjon.

Stryningen vant seks av seks mulige sprinter i verdenscupen forrige sesong, og tok VM-gull på samme distanse.

Forrige gang nordmannen tapte en sprint var i januar 2022. I dag endte han på 18. plass etter tre bom og en uvanlig svak langrennstid.

– Det er vanvittig kjedelig, men det er nå en utfordring å prøve å komme seg tilbake igjen, sier han og vedgår at han er et stykke bak fjorårets form.

Forklarer nedturen med nytt forbud

Forrige sesong hadde han raskeste langrennstid på alle renn med intervallstart, og var i snitt 34,7 sekunder raskere enn nummer to på sprintene.

I Östersund var han over halvminuttet tregere enn dagens raskeste mann i sporet, Sebastian Samuelsson. Også lagkompisene Johannes Dale-Skjevdal og Tarjei Bø gikk raskere.

Thingnes Bø mener noe av forklaringen ligger i det nye fluorforbudet i skiskyting.

– Jeg syns det har vært en god del forskjell med det fluorfrie kontra før. Før kunne du fly på ski, uten overkroppsstyrke. Det tror jeg ikke du kan lenger. Nå er jeg rett og slett for svak. Jeg må få mer muskler, rett og slett.

På normaldistansen tidligere i sesongen var han 34 sekunder tregere enn vinneren. Der var han i gjennomsnitt 76,9 sekunder raskere enn nummer to forrige sesong.

– Tarjei er ikke den sterkeste han heller, men han er mye sterkere enn meg i det lange løp. Både Nawrath, Vebjørn og Samuelsson har mye mer i nedtrekk enn meg. Jeg tror det har mye å si, mer enn jeg trodde på forhånd, analyserer han.

NRKs ekspert Torgeir Bjørn kjøper imidlertid ikke denne forklaringen.

– Johannes har sett veikere ut enn vanlig i sesongstarten, og særlig i overkroppen, men jeg tror ikke det er fluorforbudet som gjør at han trenger å trene mer. Sannsynligvis har det med å gjøre at han ikke har fått trent det han optimalt sett burde ha gjort fra Sjusjøen-helga til nå, sier Bjørn.

Han roser imidlertid stjerneutøveren for å ville rette opp i feilene som er blitt gjort.

– Det er typisk de aller beste å være nådeløst ærlige med seg selv, så for meg er det et styrketegn at han tar grep, mener Bjørn.

Like før sesongstart skadet Thingnes Bø albuen på sponsoroppdrag:

– Han er et dyr

Fra et sent startnummer overrasket Vebjørn Sørum alle. På standplass leverte han feilfritt og i sporet gikk det lynraskt.

– Det var skikkelig gøy. Jeg er superfornøyd. Jeg var usikker på forma, og trodde den var «bob bob» i dag også. Men så klarte jeg å få ned alle blinkene. Jeg hørte at jeg gikk mot Sebbe, men klarte å ta ham på en herlig sisterunde, sier en smørblid Vebjørn Sørum til NRK etter løpet.

Fra et sent startnummer overrasket 25-åringen alle. På standplass leverte han feilfritt og i sporet gikk det lynraskt.

På sisterunden økte Sørum vis-à-vis dagens raskeste i langrennsløypa Sebastian Samuelsson, og skjøv til slutt svensken ut av pallen.

– Han er virkelig «on fire»! sa en entusiastisk Jann Post i NRKs kommentatorbu.

– For et løp, altså! ropte en smått sjokkert Ola Lunde inn fra siden.

Romkamerat Endre Strømsheim var dypt imponert over Sørum.

– Det er helt rått. Han er et dyr på den sisterunden. Det er helt sjukt, sier han til NRK.

Tyske Philipp Nawrath tok en suveren seier, 18 sekunder foran dagens beste nordmann, Tarjei Bø. Stryningen var svært nære sin første verdenscupseier på nesten tre år, men må vente enda litt til før han kan tre øverst på pallen igjen.

Sammenlignet med Maskorama

Innpakket i kuldeteip sammenlignet de norske skiskytterne seg selv med Maskorama-deltakere før lørdagens iskalde sprint i Östersund.

Men det var hverken Spirrevippen, Skilpadden eller Spøkelset som sto på startstreken for Norge. I 17 blå kuldegrader hadde Johannes Thingnes Bø også pakket med seg varmeposer, som han brukte for å få litt liv i fingrene på standplass.

Uten at det reddet dagen.

– Det blir litt sånn i kulda, det er ikke alt som flyter like godt som når det er ti grader varmere. Jeg fant ikke noen god flyt, sier Thingnes Bø

– Man er liksom ikke bedre enn det resultatlista viser. Jeg har ingenting å skylde på. Jeg var for dårlig i løypa og på standplass. Det ene ødelegger fort for det andre også. En litt ond sirkel, sier Thingnes Bø til NRK.

Sturla Holm Lægreid er heller ikke i toppslag for tiden og endte på 20. plass. Han mener også at fluorforbudet er en del av forklaringen.

– Vi har fått litt slag i trynet av at det har blitt fluorfritt, hvem vet. Vi går på en litt annen måte teknisk og kanskje vi sliter på grunn av det. Jeg er et stort spørsmålstegn nå, så jeg sender ut teorier hit og dit, forteller han.

Skalv på standplass

Kulda var merkbar for flere av de norske, blant andre Vetle Sjåstad Christiansen. På stående skyting ble han stående ett minutt og seks sekunder og skjelve på standplass. Likevel klarte han å skyte fullt.

– Det er utrolig imponerende. Han står over ett minutt på stående. Jeg er usikker på om det lønner seg, men prestasjonen er enorm, lød den rosende dommen fra NRKs ekspert Synnøve Solemdal.

Til sammenligning brukte Simon Eder 22,1 sekund og Martin Ponsiluoma 22,5 sekunder på samme skyting.

– Hvis jeg skal bruke like lang tid på å forklare det som jeg brukte på stående skyting, så må dere flytte Dagsrevyen. For det var kneskjelv fra en annen verden og det bærer litt preg av at kroppen er på 85 prosent og ikke helt klar, sier han om egen tidsbruk.

Han blir sjokkert når NRK opplyser om at han brukte over ett minutt.

– 1.06! Fy. Det skulle du ikke sagt. Nå ble jeg flau. Det er nesten dobbelt så lang tid som det er mulig å bruke på to serier. Jeg taper 40 sekund der. Da er det klart at det røyner på tid.

Se serien her:

Tror på forrykende jaktstart

I målområdet sto Tarjei Bø spent og ventet på om han endelig kunne juble for en seier. I dag var han i hvert fall dagens beste Bø-bror.

– Det er alltid deilig, men det hadde vært kulere om jeg slo han med ett sekund. Jeg har ikke lyst til at han skal være et og et halvt minutt bak. Han kommer sterkt tilbake, lover han.

Bø tror på bedring for lillebror til søndagens jaktstart.

– Han er vel allerede tilbake på hotellet om jeg kjenner han rett. Jeg tror han blir en rakett i morgen. Vi heier jo på han, og det er han vi ser på som den beste på laget, så han kommer raskt tilbake, sier han.

