– Det er utklassing. Jeg trodde ikke jeg skulle gå så bra, men jeg må ha hatt helt fantastiske ski, for det var så lett å gå der ute, sier en selvsikker Johannes Thingnes Bø til NRK etter dagens renn.

Nordmannen var hele 36 sekunder sterkere enn Fourcade i løypa, et langrenn som kanskje er hans beste noensinne.

– Ja, i forhold til konkurrentene kanskje. Jeg klarte å gå veldig bra på ski i dag. Jeg hadde krefter hele veien, sier Thingnes Bø.

På den siste runden fant han fram superkreftene, og økte avstanden ned til sin franske rival.

– Han er så sterk. Dette er helt enormt. Nå viser Johannes Thingnes Bø at han behersker høyden i Anterselva. Disponerer kreftene godt og leverer et supert langrenn, konkluderer NRKs kommentator, Andreas Stabrun Smith.

– Kroppen var tom

På ny fikk vi en dramatisk sekundstrid mellom rivalene Fourcade og Thingnes Bø. Nordmannen beskriver duellen som «utrolig», og tror det aldri har vært jevnere i toppen.

– Jeg har begynt å bli vant til det. Det er alltid en kamp, og det er helt utrolig at det er oss to som er på topp i dag, igjen. Du har alltid sånne dueller som går i generasjoner, men nå har vi lagt beslag på alle pallplassene. Så tett tror jeg aldri det har vært i toppen før, sier Thingnes Bø til NRK.

Martin Fourcade har kun én seier i Anterselva, og den kom tilbake i 2011. Franskmannen trives ikke i høyden i Italia, og i løypa fikk han skikkelig bank av Thingnes Bø.

29- åringen skjøt nemlig to fulle hus, men det var ikke nok til å slå en Thingnes Bø i toppform.

24-åringen fra Stryn fikk en strafferunde, men suste av gårde i sporet, og slo til slutt Fourcade med 12,8 sekunder.

– Den første konkurransen i Anterselva er alltid veldig vanskelig for meg. Jeg er ganske fornøyd, fordi jeg trenger denne konkurransen for å komme i god form. Jeg gjorde mitt beste, men kroppen min var tom, sier Fourcade til NRK etter løpet.

Birkeland med solid løp

Et annet norsk lyspunkt var Lars Helge Birkelands sjetteplass.

Det ble litt tungt for Birkeland på slutten, men et solid løp av nordmannen, som slet med ryggproblemer etter Rupholding. To fulle hus var fasiten for den OL-klare nordmannen.

Nå håper Birkeland å ha gått seg inn på sprintlaget til OL.

– Jeg håper jeg har gått meg inn på sprintlaget nå. Jeg prøvde bare å gå kontrollert. Normalt pleier jeg å slite i høyden, men jeg hadde stang inn i dag, sier Birkeland.