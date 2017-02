0,7 sekunder var alt som skilte Johannes Thingnes Bø fra hans fjerde VM-gull i karrieren.

Da 23-åringen skjøt feilfritt på herrenes VM-sprint i Hochfilzen endte det i en sekundkamp uten like mot tyske Benedikt Doll, som også traff på ti av ti skudd.

Bø ledet ut fra andre skyting, men tapte sekund for sekund til tyskeren i sporet.

– Det er helt forferdelig. Nå må han bare klikke, sa storebror Tarjei Bø, da han sto i målområdet og fulgte lillebrorens sekundkamp.

Og etter at Thingnes Bø hadde stupt over mållinjen, måtte han konstatere at gullet glapp med minste mulige margin.

– Det var ingen energi. Det er som å ta testen der du står i 90 grader opp mot veggen, og så i de siste to sekundene før du skal gi deg. Slik hadde jeg det de siste to kilometerne. Det var brutalt, sier han til NRK.

– Hodet ville frem og ville gå raskere, men jeg greide ikke å hente mer krefter, forteller han.

– Ligger til rette for norsk gull

– I dag ligger alt til rette for at en nordmann skal ta gull. For her har det vært så mye bom, at nordmannen som skyter bra har gode muligheter, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith før de norske skulle gjøre sitt på standplass.

GULL: Tyske Benedikt Doll tok gull på VM-sprinten, etter å ha slått Johannes Thingnes Bø med under ett sekund. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Da hadde​ regjerende verdensmester på sprint, storfavoritten Martin Fourcade, bommet to ganger på den stående skytingen.

De norske utøverne så ut til å ta til seg kommentatorens ord, da begge brødrene Bø og Ole Einar Bjørndalen skjøt feilfritt på liggende.

Men på stående ble det bom på både Tarjei Bø og Bjørndalen, og Emil Hegle Svendsen bommet én gang på hver av skytingene.

Til slutt endte Bjørndalen på 8. plass, mens Fourcade tok bronsen med to bom. Tarjei Bø ble nummer 14.

– Har en strafferunde på resten

Søndag er det nye gullsjanser for Bø, som går ut 0,7 sekunder bak Doll på jaktstarten.

Bø håper de to kan samarbeide om å holde Fourcade på trygg avstand.

– Det er løp i morgen, og vi har en strafferunde på resten. Så vi får prate sammen på førsterunden, sier han.

FEILFRI: Johannes Thingnes Bø leverte to feilfrie serier på lørdagens VM-sprint. Du trenger javascript for å se video. FEILFRI: Johannes Thingnes Bø leverte to feilfrie serier på lørdagens VM-sprint.