– Dette er et skremmeskudd til hele skiverden, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Selv ekspertene var forundret over det Therese Johaug drev med i løypene på tremila i NM lørdag morgen.

– Jeg sliter litt med å skjønne hva som skjer nå, sier Martin Johnsrud Sundby i NRK-studioet.

– Jeg hadde forventet at Therese skulle være med å kjempe, men dette her er jo knockout, følger Sundby opp.

I mål var hun to minutter og 49 sekunder foran nest beste løper. Amerikanske Sophia Laukli ble nummer to og Magni Smedås ble nummer tre.

Kritiske bemerkninger

– Jeg hadde håpet de skulle være nærmere meg. Jeg må være så ærlig å si det, sier Johaug til NRK etter smadringen av konkurrentene.

«Går mot stygg utvikling» og «Vanskelig å forstå» var begreper ekspertene brukte som et kritisk blikk på hvordan Johaug knuste landslagsjentene.

Nærmeste landslagsløper var tre og et halvt minutt bak Johaug.

På spørsmål om det er bekymringsverdig svarte Heidi Weng, som ble nummer to i verdenscupen sist helg:

– Nei, da kan man si at hele verdenseliten er dårlig.

Men Sundby påpekte at han håpet at Johaug skulle få bank.

-Jeg hadde håpet at det skulle vært jevnere inn i denne distansen og at det skulle bli en kamp, sier Sundby etter rennet,

FORUNDRET: Martin Johnsrud Sundby. Foto: Harald Thingnes / NRK

Avviser beslutning

Selv var Johaug overrasket etter rennet.

– Først og fremst veldig gøy å gå skirenn igjen og kjenne på konkurranserusen. Men at det skulle gå så bra, hadde jeg ikke forventet, sier Johaug etter maktdemonstrasjonen.

Samtidig avviser Johaug at hun har bestemt seg for om det blir satsing mot VM i Trondheim, til tross for kanonløpet i NM.

– Hvor mye har du igjen til et toppnivå?

– Det er små marginer det er snakk om. Skal du være med helg etter helg, og eventuelt neste sesong og i en femmil i Trondheim, så må man opp noen hakk til, sier Johaug.

JUBEL: Therese Johaug jubler sammen med sambygding Magni Smedås. Foto: Geir Olsen / NTB

– Fikk du de svarene du trengte nå for å være motivert til en helhjertet innsats inn mot VM i Trondheim?

– Ja, det gjorde jeg. Jeg fikk vel svar på at formen ikke er så altfor gæren – at jeg er der jeg skal være, sier Johaug.

– Sier du ja til å satse mot Trondheim?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det er mye annet som skal klaffe på hjemmebane. Det skal kjennes rett i magen før jeg går 120 prosent inn for det. Man skal trene ganske mye – to ganger om dagen, sier Johaug.

EN ANNEN LIGA: Therese Johaug distanserer konkurrentene underveis i tremila. Foto: Geir Olsen / NTB

– Enorm forskjell

35-åringen dundret ut fra start i comebacket to år etter at hun la opp. Landslagsløper Heidi Weng, som tok NM-gull fredag, og de andre løperne sjanseløse.

– Det er enorm forskjell, utbrøt Fredrik Aukland etter halvgått tremil.

Da ledet Johaug med nesten halvannet minutt.

– Er det en ting som ikke forundrer meg, så er det det, sier landslagsløper Helene Marie Fossesholm om Johaug-dominansen.

Tremila i NM skulle være en test for Johaug, før hun bestemmer seg for VM-satsing kommende sesong. NRKs gjest på sendingen, Martin Johnsrud Sundby, var ikke i tvil lenge før målgang.

– Det spiller ingen rolle om hun sprekker som en ballong på 25 kilometer, som hun sannsynligvis ikke gjør. Hun har likevel fått svarene. Hun er allerede et hestehode foran de andre landslagsjentene, sier Sundby.

Samtidig ga Sundby landslagsjentene klar kritikk for hvordan Johaug knuste all motstand.

– Jeg må si at etter ni kilometer å ha det forspranget på landslagsjentene. Jeg syns det er vanskelig å forstå det. Jeg må si det, utbrøt Sundby.

Fikk advarsel

Det var før start knyttet stor spenning til Johaugs comeback mot de beste norske jentene, etter to sesonger på sidelinjen. Men over startsletten fikk hun en klar pekefinger fra ekspertisen.

– Er en litt stresset Johaug som fyker ut her, utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

Sundby om Johaug: – Teknisk kaos Du trenger javascript for å se video.

– Det var hvert fall teknisk kaos ut fra start her. Hun er nødt til å komme seg opp den første bakken, sette seg i hocke og tenke litt om, supplerte NRKs gjest Martin Johnsrud Sundby.

Men Johaug dempet ikke frekvensen mot første passeringspunkt.

Etter 1,5 kilometer ledet hun med fem sekunder på Heidi Weng. Og forspranget til Weng, amerikanske Sophia Laukli og de andre bare økte.

Johaug tar soleklar ledelse fra start Du trenger javascript for å se video.

Skiprofilene har advart landslagsløperne før Johaug-duellen på Lillehammer.

– Alle blir skremt når Therese Johaug melder seg på, og det skal de bli og, sa Petter Northug som hadde Johaug blant favorittene på tremilen.