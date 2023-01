– Hva skal man si? Jeg er kjempefornøyd. Det gikk over all forventning, sier Andreassen til NRK etter seniordebuten i NM.

Den 17 år gamle førsteårsjunioren leverte 5.-plass på sprinten og ble nummer seks på 10 kilometer fristil på Gjøvik. Nå skal hun kjempe om medaljer i junior-VM, og på vei mot Canada høster hun lovord av Therese Johaug.

– Oi, det er jo veldig hyggelig. Jeg må ta med meg alle rådene jeg kan få og all inspirasjonen og det positive som sies.

Bak suksessen skjuler det seg ingen oppsiktsvekkende hemmeligheter. Hun har skrudd opp antall treningstimer til 700 årlig, et høyt antall for en så ung utøver. Trener Kari Vikhagen Gjeitnes beskriver henne som en ekstremt dedikert utøver.

– Jeg har lagt om treningsmengden en del. Jeg trener en del hurtighet, styrke og går noen langturer, sier Andreassen, og mener hun har truffet blink med opplegget så langt.

Johaugs råd: La hun være junior!

Det unge talentet er fremdeles en større snakkis i langrennsmiljøet enn i riksmediene, men er blitt advart fra trenerhold om at det vil bli skrevet og ment mye om hva hun bør gjøre om hun fortsetter utviklingen. NRK-ekspert Johaug har selv erfart hvordan trykket øker når man slår gjennom i ung alder:

– Mange vil si: «Du må gjøre sånn, du burde gjøre ditt, du må gjøre datt». Hun må stole på det som har gjort at hun er kommet dit hun er i dag og lytte til de som står henne nærmest.

NRK-EKSPERT OG SKIDRONNING: Therese Johaug. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

OL-dronningen lot seg begeistre av det 17-åringen viser under NM på Gjøvik. Junioren fremstod uredd, offensiv og særdeles lovende. I norgescupen mot eldre juniorer, var hun minuttet raskere enn den neste for noen uker siden. Neste uke er hun medaljekandidat – om ikke favoritt – i juniorverdensmesterskapet i Whistler i Canada.

Nå handler det om å bevare idrettsgleden og skynde seg langsomt for å ta de neste stegene, ifølge Johaug.

– La hun være junior når hun er junior! Ja, hun kan få gå seniorrenn og være med i et senior-VM om hun er god nok, men hun må følge sitt lag ut junioralder. Det er kanskje det beste rådet jeg kan gi henne. Ikke skynd deg inn på et elitelag.

Få vet like mye som 34-åringen når det kommer til å slå gjennom i ung alder. Nærmest over natten ble hun en folkehelt da hun som 18-åring ble tidenes yngste medaljevinner etter bronse på 30-kilometeren.

Når hun får spørsmål om hva som er nøkkelen for å fortsette utviklingen og mestre overgangen fra junior til senior – slik hun selv gjorde – mener hun det er lurt å styre unna fristelsen å hoppe over aldersklasser:

– Du går fortsatt på skole, du tåler ikke den totale treningsbelastningen. Hun bør følge sin utviklingstrapp, så kan hun for eksempel hospitere med seniorene på enkelte samlinger når hun er klar for det.

TOK KOMMANDOEN: Milla Grosberghaugen Andreassen gikk først inn på oppløpet foran Maria Hartz Melling og Hedda Østberg Amundsen under sprintens kvartfinale torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Johaug brukte mange år på å bygge grunnlaget som ledet opp til den stappfulle treningsdagboken. Hun advarer mot å skulle ta for store steg på kort tid i den unge alderen. Fallgruvene er mange. Hun husker både overraskelsen, gleden og mestringsfølelsen – men også hvordan det bidro til litt tyngre skuldre.

Inntrykket hun satt igjen med var at hun hele tiden måtte kopiere den prestasjonen i Sapporo-VM i 2008.

– Jeg trodde at alle rundt forventet at jeg vant hvert eneste renn. Så blir man skuffet fordi man går inn til en 10.-plass, som egentlig er kjempebra, men man sammenligner seg hele tiden mot det beste man har gjort, sier den nåværende NRK-eksperten.

Må bremses på trening

Den lovende 17-åringen trenes Kari Vikhagen Gjeitnes, tidligere juniorverdensmester og VM-finalist i sprint. Den tidligere landslagsløperen mener hennes viktigste jobb er å holde tilbake ungjenten:

– Hun er så treningsvillig og ivrig at det fort kan bli for mye. Det er en jobb å følge litt med og bremse henne innimellom. Hun vil jo egentlig bare kjøre på og kjøre på. Men gjør man det for lenge, så vil kroppen si stopp. Som junior så kjenner man ikke det like godt selv, sier Gjeitnes til NRK.

KARRIEREHØYDEPUNKT: Kari Vikhagen Gjeitnes vant Marcialonga i 2020. Kort tid etterpå la hun opp som aktiv skiløper. Foto: Mario Facchini / AP

Av treneren beskrives Andreassen som en utøver som legger ned jobben som kreves. Gjeitnes sier det er viktig at hun lærer å ta egne valg og blir en selvstendig utøver – noe hun langt på vei beviste i NM-finalen.

– Hun gjør mange gode vurderinger og valg selv, men det er litt veiledning på veien. Som junior har du ikke erfart så mye. Jeg bruker det jeg har erfart gjennom medgang og motgang og prøver å lære henne det. Noe fungerer, andre ting ikke.

