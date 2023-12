Ryttersporten sier nei til russisk og belarusisk deltakelse i Paris-OL

Ingen idrettsutøvere fra Russland og Belarus kommer til å delta i OL-konkurransene i ridning i Paris neste sommer.

Det har Det internasjonale rytterforbundet (FEI) besluttet.

Beslutningen begrunnes med at utøverne fra Russland og Belarus ikke har oppfylt kvalifiseringskriteriene.

FEI utestengte utøvere fra Russland og Belarus fra alle sine arrangementer i mars 2022. Avgjørelsen ble tatt i kjølvannet av den russiske invasjonen i Ukraina.

Nylig åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for at russere og belarusere kan få delta i Paris-lekene som nøytrale og under strenge vilkår. Samtidig ble den endelige avgjørelsen lagt til særforbundene.

– Ettersom russiske og belarusiske idrettsutøvere ikke har konkurrert i FEI-konkurranser siden 2. mars 2022, vil det ikke være noen representanter fra disse nasjonene under de olympiske leker i Paris 2024, skriver rytterforbundet.

Årsaken er at kvalifiseringsperioden avsluttes allerede 31. desember.