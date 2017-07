Tennisstjerne saksøkt etter dødsulykke

Tennisspilleren Venus Williams må trolig i retten og svare for seg etter en trafiikkulykke tidligere i juni. Ulykken, som skjedde rett utenfor Williams' hjem i Palm Beach i Florida, førte til at 78 år gamle Jerome Barson mistet livet, og nå har enken saksøkt Williams.

Ifølge politiet er det også Williams som forårsaket ulykken, men hun ble verken bøtelagt eller advart etter ulykken.

Rakk ikke kjøre ut av krysset

Hendelsesforløpet er nå advokatmat, men det er på det rene at Williams kjørte ut i et kryss på grønt, men at hun ikke rakk å kjøre ut av krysset før det var blitt rødt, fordi køen stoppet henne fra å kjøre ut. Barson og hans kone kom kjørende i kryssende trafikk, og klarte ikke stoppe for Williams' bil.

Ekteparet kjørte en liten Hyundai Accent, mens Williams førte en større SUV.

Ifølge søksmålet fikk 78-åringen revet av arterier, store indre blødninger, brudd i ryggen og indre skader. Han ble fraktet til sykehus og gjennomgikk mange og kompliserte operasjoner, men han døde to uker senere.

Enken saksøker nå for en ikke nærmere spesifisert sum.

Deltar likevel i Wimbledon

Williams' advokat, Malcolm Cunningham, sendte fredag ut en pressemelding på vegne av Williams:

«Williams kjørte ut i krysset på grønt lys, og politiet ila henne verken bøter eller advarsler. Dette var en ulykke, og Williams ønsker å kondolere overfor familien som har mistet en av sine kjære.»

Williams ble ikke skadet i ulykken, og hun er nå i London for å delta i Wimbledon, som starter på mandag.