Tårevått på Anfield – Firmino reddet mesterligahåpet for Liverpool

Manchester United hadde allerede slått Bournemouth 1–0 etter en kunstscoring av Casemiro. Liverpool lå under hjemme mot Aston Villa.

Da dukket Roberto Firmino (31) opp foran mål i det siste ordinære spilleminuttet og satte inn 1–1 i sin siste kamp på Anfield som Liverpool-spiller.

Firmino startet på benken, men erstattet Luis Diaz etter 72 minutter. Samtidig kom også klubblegenden James Milner (37) på banen til sin siste Anfield-opptreden. Og byttene fikk altså en effekt.

Målet innebærer at Liverpool fortsatt har en teoretisk sjanse til å passere Manchester United og sikre seg en mesterligaplass.

Da må imidlertid Manchester United tape sine to gjenstående kamper mot Chelsea og Fulham, samtidig som Liverpool slår Southampton i sin gjenstående kamp. Newcastle står for øvrig på samme poengsum som Manchester United, men har i motsetning til Manchester-laget bedre målforskjell enn Liverpool.

Dermed er det en syltynn teori Jürgen Klopp og hans menn har å klamre seg til. For det ble en frustrerende ettermiddag for den suspenderte manageren og hans spillere da seiersrekka tok slutt etter sju strake seirer.

FRUSTRERENDE ETTERMIDDAG: Jürgen Klopp fikk ikke lede Liverpool fra benken. Foto: AFP

Villa tok ledelsen

Klopp fikk ikke lov til å sitte på Liverpool-benken på grunn av sine utspill mot dommeren etter kampen mot Tottenham. Fra tribunen fikk han se at Aston Villa tok styringen på Anfield.

Etter 22 minutter burde gjestene tatt ledelsen. Villas toppscorer Ollie Watkins gikk i bakken, og dommer pekte på straffemerket. Dommeren var for øvrig John Brooks – fjerdedommeren som Klopp nærmest gikk i strupen på etter den nevnte Tottenham-kampen.

Heldigvis for Liverpool så Watkins bort fra den uskrevne regelen om at den som blir felt ikke selv bør ta straffesparket. Han tok nemlig oppstilling – og skjøt utenfor.

Fem minutter senere skulle Aston Villa likevel få uttelling for sin gode start. Jacob Ramsey satte inn 1–0 med en kontant volley.

JUBLET FOR TIDLIG: Cody Gakpo feiret scoring, men det var før VAR var ferdig med sin sjekk. Foto: AFP

Marginene imot

Så fulgte en rekke dommeravgjørelser som ikke gikk i Liverpools favør. Etter 45 minutter slapp Tyrone Mings unna med gult kort etter å ga stemplet Cody Gakpo i brystet med knottene. På overtid i første omgang ropte Liverpool på straffe da Jordan Henderson gikk i bakken inne i Villa-feltet, men dommeren vinket spillet vider.

VAR sjekket begge situasjonene uten å gripe inn. Og da Gakpo satte ballen i mål for Liverpool ti minutter ut i andre omgang, måtte VAR i aksjon igjen. Denne gangen fant de en offside og målet ble annullert.

Det meste av marginer gikk imot de røde, som heller ikke spillemessig kom opp på nivået de har holdt gjennom store deler av våren.

I siste ordinære spilleminutt skulle altså Liverpool likevel sikre seg ett poeng. Og det ble tårevått på Anfield da Roberto Firmino satte ballen i mål i sin aller siste hjemmekamp for klubben.

Det meste skal klaffe for Liverpool i sesongavslutningen om mesterligadrømmen skal gå i oppfyllelse. Men Firmino-målet betyr uansett at Manchester United må vente med å starte feiringen, til tross for dette kunstmålet av Casemiro: