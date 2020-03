Tap for Villa og Nyland i finalen

Aston Villa, med Ørjan Nyland i mål, måtte seg seg slått av Manchester City i den engelske ligacupfinalen søndag. City vant 2-1 etter scoringer av Sergio Agüero og Rodri Hernandez i 1. omgang. Mbwana Samatta reduserte til 2-1 for Villa etter 41 minutter.



Citys andre mål kom på en corner Manchester-laget aldri skulle fått. Reprisen viste nemlig at det var Citys Ilkay Gündogan som var sistemann på ballen.



Men selv om videodømming ble innført til ligacupens semifinaler og finale, benyttes ikke VAR på cornersituasjoner. Dette er Citys tredje tittel på tre år.



Ørjan Nyland var aldri i nærheten av å kunne hindre de to City-scoringene. Nordmannen hadde derimot flere gode involveringer.