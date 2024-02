– Det smaker veldig bra med en bronse. Jeg kjenner ikke meg selv igjen. Jeg har ingen følelse i hverken positiv eller negativ forstand. Jeg tror at jeg er tom og står her. Jeg har ikke noe å svare, sier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK etter løpet.

– Det er litt uvant deg?

– Ja. Det er det. Jeg vet ikke, sier hun videre.

For Frankrike og Norge var nærmest helt likt inn på siste og avgjørende ståendeskyting. Der måtte Tandrevold, som har slitt med stående i store deler av mesterskapet, ut i strafferunden etter tre bom.

Dermed endte det med at franske Quentin Fillon Maillet og Lou Jeanmonnot sikret gullet foran italienske Tommaso Giacomel og Lisa Vittozzi.

Historisk dårlig

Norge måtte ta til takke med bronsen. Det er Norges dårligste resultat i parstafett i VM-sammenheng noensinne.

Norge har tre gull og ett sølv fra tidligere mesterskap.

– Medalje er medalje. I parstafett kan alt skje og vi fikk vist oss fra en god side, sier Patrick Oberegger til NRK.

– Hvordan tror du Ingrid (Landmark Tandrevold) har det nå?

– Vi fokuserer på de positive tingene og går inn i neste konkurranse og prøver å bli ett hakk bedre enn i dag, fortsetter Oberegger.

Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold i målområdet etter parstafetten. Foto: Heiko Junge / NTB

Vil legge det negative bak seg

Den nybakte bronsevinnere påpeker at hun har hengt seg opp i alt det negative i snart halvannen uke. Det har hun ikke tenkt til å fortsette med, understreker hun videre.

Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: DAVID W CERNY / Reuters

– I dag føler jeg virkelig at jeg er med å hjelper laget å være med i teten. Jeg klarer å være med å legge opp til smash, men klarer ikke å smashe, sier hun.

Thingnes Bø skøyt heller ikke feilfritt under torsdagens konkurranse, som på fire bom måtte ta i bruk like mange ekstraskudd. Han tar lagvenninnen i forsvar.

– En av to kom til å sprekke. Det var synd at det ikke var hun franske, men totalt bruker Ingrid kun tre ekstraskudd. Tar du med en liten strafferunde, så er det fire effektive og det er det samme som jeg brukte. Vi var like gode i dag og da endte det med bronse, sier Thingnes Bø til NRK.

– Hva sier du til henne i målområdet?

– Jeg er stolt av henne. Jeg tror hun kjenner på å være den fremste kvinnen på skiskyttersiden i Norge og det ansvaret det innebærer.

Thingnes Bø utdyper:

– Hun går i gul trøye og det har ikke gått helt veien for hennes del så langt. Hun kjemper seg igjennom og det blir tydelig som idrettsutøver på siste stående når man bommer og "taper" gullet. Da er det lett å bli deppet, men det måtte vi snu i målområdet med en gang.

Har slitt hele mesterskapet

Tandrevold har beskrevet ståendeskytingen under VM som både lett og vanskelig.

På jaktstarten søndag var tre bom på en ståendeserie, for fjerde gang på rad i mesterskapet, fasiten. Hun fikk likevel en opptur da hun fylte på den siste serien, etter å ha fått en beskjed fra trener Siegfried Mazet på vei inn til standplass.

Ingrid Landmark Tandrevold sammen italienske Lisa Vittozzi i målområdet etter jaktstarten søndag. Foto: NTB

– «Don't think, just shoot. Shoot on the first intention». Så gjør jeg det, og det funker mye bedre, sa Tandrevold til NRK etter jaktstarten.

Og lenge så det ut til at alt stemte for Norges fremste skiskytterkvinne under dagens parstafett.

Intens duell

Thingnes Bø, som startet ballet for Norge, fikk to bom og brukte tilsvarende ekstraskudd på sin første etappe. Dermed kunne han sende Tandrevold ut bak Frankrike i tet.

Tandrevold taklet presset på liggende og fikk i likhet med Jeanmonnot alle blinkene rett ned.

Men det var først og fremst Tandrevolds ståendeskyting det var knyttet stor spenning til. Men likevel fikk hun alle blinkene ned. Det samme gjorde Frankrike – igjen.

Johannes Thingnes Bø hedrer gullvinnerne. Du trenger javascript for å se video. Johannes Thingnes Bø hedrer gullvinnerne.

Dermed skulle det bli en intens duell mellom de to nasjonene.

For både Fillon Maillet og Thingnes Bø måtte ta i bruk to ekstraskudd hver, på sin siste stående skyting.

Jeanmonnot og Tandrevold skøyt nærmest synkronisert på siste liggende. Men da Frankrike klønet det til med et skudd fikk Tandrevold et forsprang på 3,6 sekunder.

Men det endte med tre bom for Tandrevold, som måtte ut i strafferunden. Da Fossum-jenta var i strafferunden fylte Vitozzi. Tandrevold tok hun imidlertid igjen, men italieneren hadde mer krefter og svarte med et rykk inn mot mål. Dermed glapp både gull og sølv for Norge.