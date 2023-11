– Jeg har vært litt skeptisk til sesongstarten, jeg følte den kom litt tidlig i år. Men det var akkurat dette jeg trengte, å kjenne på nervene på skytebanen, sier en fornøyd Tandrevold til NRK etter rennet.

Sesongens første renn bød imidlertid på store utfordringer for samtlige skiskyttere. Snøvær og frisk vind er aldri optimalt når det skal gås fort og skytes presist, og det var få som lykkes med å skyte feilfritt.

En av de som virkelig fikk merke de tøffe forholdene var stortalentet Maren Hjelmeset Kirkeeide. På liggende skyting bommet hun hele fire ganger.

På det siste skuddet gikk det virkelig ille.

– Bom i «kviten». Det er ti centimeter bom til venstre. Hva holder hun på med nå? Jeg tror nesten at skruen ikke er festet på børsa hennes, så dårlig samling var det, sa NRKs ekspert Ola Lunde etter det siste skuddet i serien.

Trener Patrick Oberegger spekulerer i om det kan ha vært nerver involvert.

– Jeg må spørre jentene. Det kan ha vært kalde hender. Maren hadde samme vind på innskytingen, så det kan hun ikke skylde på, men kanskje var det noe i siktet? Jeg må spørre henne først, sier han.

Sjokkert av egen bom

NRK møter Kirkeeide etter rennet. 20-åringen blir sjokkert når hun får høre nøyaktig hvor grov bommen var.

– Oi!

– Var det noen feilinnstillinger, eller noe sånn?

– Jeg har ikke peiling. Jeg var ikke klar over at det var så ille.

Hun sier at det blåste godt da hun var inne til skyting, men er ikke sikker på om det var årsaken til den dårlige serien.

– Det er kjipt, selvfølgelig, for det ødelegger jo løpet allerede på første skyting, sier Kirkeeide, vel vitende om at hun kan mye bedre.

Samtidig, noen skiver bortenfor Kirkeeide, bommet tyske Vanessa Voigt like mange ganger.

TALENT: Juni Arnekleiv fikk det også tøft i vinden. Foto: NTB

– Det må være krevende der ute, kommenterte Synnøve Solemdal for NRK.

Den analysen støtter Juni Arnekleiv, som bommet fire ganger på andre skyting. Hun hadde håpet at vinden hadde løyet litt inn mot andre skyting, men slik gikk det ikke.

– Det var krevende forhold. Det var mange andre som også bomma i dag. Jeg må jobbe mer i vind, sier hun til NRK.

Tandrevold med kanonløp

Norges største håp Ingrid Landmark Tandrevold bommet én gang på første skyting, og like før hun kom inn til andre skyting kom det noen fæle vindkast inn over stadion.

Men Tandrevold beholdt roen, fokuserte, og kom seg unna med én bom også på andre skyting. Det gikk også raskt i løypa for 27-åringen, som kjempet for en topplassering.

2. PLASS: Ingrid Landmark Tandrevold var nære seieren under sesongens første renn. Foto: NTB

Forhåndsfavoritten Lisa Vittozi fra Italia hadde satt standerden i mål, og det var henne resen av feltet måtte måle seg mot.

Tandrevold fortsatte å spise sekunder vis-a-vis Vittozi på sisterunden, men endte til slutt 3,1 sekunder bak i mål. Marketa Davidova ble nummer tre.

– Det er et knallsterkt løp av Ingrid, det er veldig imponerende at hun slår Vittozi med så mye i sporet, sa Solemdal.

STJERNE: Lisa Vittozzi. Foto: NTB

Talentfulle Frida Dokken var den eneste utøveren som kom seg til mål uten bom.

– Det er imponerende under dagens forhold, oppsummerte Lunde.

– Var det bare meg? sier en sjokkert Dokken til NRK etter rennet.

– Da var det en god dag på jobben, gliser hun.

Roser smørerne

En av dagens store favoritter, Dorothea Wierer, dukket ikke opp på start til lørdagens sprint. NRK får opplyst at italieneren følte seg småsyk og ikke ville ta noen sjanser. Det utelukkes ikke at Wierer stiller til start til fellesstarten på søndag.

Før dagens renn ble samtlige utøveres ski testet for fluor. Denne sesongen er det for første gang forbudt å bruke fluor i prepareringen av skiene, men dagens kontroll gikk smertefritt. Ingen ski ble underkjent for fluor.

– Jeg vil gi et ekstra klapp på skulderen til smørerne. Dette var første renn uten fluor og de må bygge opp kunnskapen litt på nytt. De var skikkelig gode i dag, roser Tandrevold.