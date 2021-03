– Det føles helt fantastisk og helt rått. I dag måtte jeg bare kjøre «fake it til you make it», forteller en strålende fornøyd vinner til NRK etter målgang.

VINNERVENNINNER: Tiril Eckhoff gratulerer venninna Ingrid Tandrevold i målområdet. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

Tandrevold var dypt fortvilet etter gårsdagens jaktstart, der hun bommet ni ganger og konkluderte med at hun ikke klarer å skyte i vinden. I dag fikk hun motbevist seg selv.

– Jeg mistet all selvtillit på skyting i vind i går, men i dag sa smøreren min til meg at jeg bare skulle drite i gårsdagen, og at jeg kunne vinne dette i dag, sier 24-åringen, og avslører hva hun tenkte underveis i vinnerløpet:

– Jeg får bare late som jeg kan det, og se om det funker.

– Utrolig slitsomt å forholde seg til seg selv

Tandrevold erkjenner at hun er litt for god til å bryte seg selv ned, og at løsningen rett og slett er å skru av hodet av og til.

– Det er utrolig slitsomt å forholde seg til seg selv. Jeg skulle gjerne vært litt mer stabil, forklarer hun.

– Jeg har heldigvis gullfiskhukommelse, så jeg føler at jeg stiller med nytt mot hver gang, legger hun til.

Den norske vinneren gikk fra Dzinara Alimbekava på sisterunden og kom mot mål i ensom majestet. Da hadde hun vært gjennom fire krevende skytinger, hvor utøvere som Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff bommet henholdsvis ti og åtte ganger hver.

Tandrevold klarte seg med fem strafferunder, noe som var nok til å vinne årets siste renn.

Eckhoff-stav i øyet

Fellesstarten var altså preget av sterk vind og bingo på skytebanen, men det var likevel noe helt annet som kunne ha satt Tandrevolds venninne Eckhoff ut av spill.

Den norske verdenscupvinneren var nemlig involvert i et aldri så lite sammenstøt rett før startskuddet gikk. En funksjonær vandret rundt utøverne, og plutselig gikk hun med ansiktet først rett inn i staven til Eckhoff.

Tiril Eckhoff stikker en funksjonær i øyet med staven Du trenger javascript for å se video.

– Å fy f ... Gikk det bra?, utbrøt 30-åringen.

– Jeg spidda henne i øyet. Hun gikk rett inn i staven min, fortsatte Eckhoff.

Skiskytteren ble tydelig forfjamset og bannet og spurte om det gikk bra med den uheldige funksjonæren, noe det tilsynelatende gjorde.

Etter rennet erkjenner hun at hun ble livredd, men at episoden ikke stjal hverken konsentrasjon eller oppmerksomhet fra henne i de tøffe forholdene. Nå er hun i all hovedsak glad for lagvenninnens seier.

– Det varmer søsterhjertet, sier Eckhoff, som selv mottok den store krystallkula som bevis på at hun er sesongens beste skiskytter.