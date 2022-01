Tandrevold «glemte» start – satt på do

Marte Olsbu Røiseland bommet én gang, men det holdt likevel til seier på sprinten i tyske Oberhof, syv sekunder foran Hanna Sola og Julia Simon som delte andreplassen.

Røiseland tok med det sin fjerde verdenscupseier for sesongen.

– Det var veldig deilig. Jeg var veldig godt fornøyd med løpet. Godt å bli betalt med seier, det smakte godt, sier skiskytteresset til NRK etter løpet.

Ingrid Landmark Tandrevold kollapset i Oberhof sist vinter da hun fikk hjerteflimmer på vei ut av matta etter siste skyting. Det samme skjedde i Oberhof i 2017. Men på dagens sprint fikk hun en etterlengtet opptur med en femteplass, men ikke uten starttrøbbel.

Bommet på tiden

Like før det var hennes tur til å sette i gang oppstod det nemlig dramatikk i skifteområdet.

Tandrevold var ikke å spore, men plutselig kunne man se henne komme spurtende mot startblokka, tydelig stresset. Fysioterapeuten kom løpende like bak med skiene.

– Jeg hadde bomma med fem minutter på tiden, og måtte tisse rett før start. Så det var på hengende håret at jeg rakk starten. Det har skjedd før og det har ofte gått veldig bra etterpå, så kanskje jeg burde begynne å være litt sent ute, sa 25-åringen til NRK etter rennet og fortsatte:

GIKK BRA: Tandrevold sier det ofte går bra når det oppstår dramatikk før start. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Jeg tror ikke det er en oppskrift jeg skal prøve å følge hver gang, for det er jo et stressmoment både for meg og for de rundt som ser at klokka tikker, men jeg kom meg til start i dag og det var steg 1. også var steg 2 å få til et godt løp.

Etter rennet var trener Sverre Huber Kaas godt fornøyd med at Tandrevold både rakk start og gjennomførte et solid løp.

– Vi har snudd hver eneste stein for å være best mulige inn i denne helgen, og få til et bra løp. Hun har hatt litt trøbbel med Oberhof før, og nå handlet det egentlig bare om å få til den sprinten første dagen og legge et godt grunnlag i jula for å komme dit. Når hun får til det så blir jeg veldig glad, sier Kaas.

– Veldig deilig

Aller blidest var riktignok den norske seierskvinnen.

Triumfen til Røiseland gjør at hun rykker ifra konkurrentene i kampen om sammenlagtkula i verdenscupen.

– Det er veldig deilig. Jeg har trent masse på utfordrende forhold, og da er det godt med en god generalprøve. Det smaker veldig godt, og nå får vi enda flere løp på lørdag og søndag. Det trenger vi nok, sier hun videre.

Til tross for at Røiseland øker ledelsen i sammendraget og er i kjempeform, er OL det store målet og verdenscupen sekundært.

Foreløpig går alt etter planen for Frolands-jenta.

– Vi synes det er bra at vi kan hevde oss hele tiden, og vi vil jo være høyest oppe på vært eneste løp vi stiller opp i. Samtidig gjør vi de riktige forberedelsene for å være på topp også i OL. Vi har hele tiden fulgt en plan om at vi skal være best mulig forberedt når OL kommer, og det føler jeg vi er i veldig god rute til nå, vurderer trener Huber Kaas.

VANT: Marte Olsbu Røiseland tok sin fjerde verdenscupseier denne sesongen. Foto: Hendrik Schmidt / AP

Tandrevold var drøyt 15 sekunder bak Simon og tredjeplassen.

– Det var kjempegøy. Den følelsen jeg hadde før rennet i dag var mye bedre enn den jeg hadde før jul. Følelsen jeg hadde i løypa og standplass er en god start på et nytt år for min del, sa 25-åringen til NRK.

Hun har dermed et fint utgangspunkt før søndagens jaktstart.

– Skiskyting er morsommere om man går en god sprint. Uansett hvordan det går i dag, så er jeg i hvert fall ikke så langt bak.